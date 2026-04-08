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Poster of Yön lapsi
6.0
Kinoafisha Films Yön lapsi
6.0

Yön lapsi

, 2026
Yön lapsi
Finland, France, Great Britain, Lithuania / Horror, Drama
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Poster of Yön lapsi
6.0
Going 0
Not going 0

Cast

Seidi Haarla
Seidi Haarla
Saga
Rupert Grint
Rupert Grint
Jon
Pamela Tola
Taru
Pirkko Saisio
Saga's Mother
Rebecca Lacey
Jon's Mother
John Thomson
Jon's Father
Silvia Saloranta
Anna
Satu Tuuli Karhu
Saga's Colleague
Amira Khalifa
Saga's Colleague
Johanna Kuuva
Saga's Colleague
Director Hanna Bergholm
Writer Hanna Bergholm, Ilja Rautsi
Composer Eicca Toppinen
Cast and Crew

Film details

Country Finland / France / Great Britain / Lithuania
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2026
Online premiere 31 July 2026
World premiere 8 April 2026
Release date
6 August 2026 Argentina
6 August 2026 Austria 16
9 July 2026 Czechia
6 November 2026 Finland
1 July 2026 France 12
6 August 2026 Germany
28 August 2026 Japan R15+
1 July 2026 Mexico B-15
7 August 2026 Turkey
Budget €5,500,000
Worldwide Gross $147,658
Production BlueLight, British Film Institute (BFI), Elokuvayhtiö Komeetta
Also known as
Yön lapsi, Nightborn, Engendro, Dziecko nocy, Karanlıktan Gelen, Öölaps, ナイトボーン -夜哭-

Film rating

6.0
Rate 10 votes
6 IMDb
Updated 23 July 2026
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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