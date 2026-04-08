Film details
Country
Finland / France / Great Britain / Lithuania
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
2026
Online premiere
31 July 2026
World premiere
8 April 2026
Release date
|6 August 2026
|Argentina
|
|
|6 August 2026
|Austria
|
|16
|9 July 2026
|Czechia
|
|
|6 November 2026
|Finland
|
|
|1 July 2026
|France
|
|12
|6 August 2026
|Germany
|
|
|28 August 2026
|Japan
|
|R15+
|1 July 2026
|Mexico
|
|B-15
|7 August 2026
|Turkey
|
|
Budget
€5,500,000
Worldwide Gross
$147,658
Production
BlueLight, British Film Institute (BFI), Elokuvayhtiö Komeetta
Also known as
Yön lapsi, Nightborn, Engendro, Dziecko nocy, Karanlıktan Gelen, Öölaps, ナイトボーン -夜哭-