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Poster of The Second Circle
7.1
Kinoafisha Films The Second Circle
7.1

The Second Circle

, 1990
Круг второй
USSR / Drama / 18+
Poster of The Second Circle
7.1

Synopsis

A man tries to come to terms with his father's death and to deal with the mundane details of his burial in a society cut off from spirituality.

Cast

Petar Aleksandrov
Nadezhda Rodnova
Tamara Timofeeva
Aleksandr Bystryakov
R. Molokeyev
D. Samokhin
N. Sidash
O. Ignatov
F. Potapov
Sergei Vybornov
Director Alexander Sokurov
Writer Yuriy Arabov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 1990
World premiere 11 September 1990
Release date
25 October 1991 Netherlands
11 September 1990 USSR
Also known as
Krug vtoroy, The Second Circle, A második kör, De tweede cirkel, Den anden kreds, Der zweite Kreis, Drugi krąg, Il secondo cerchio, Le deuxième cercle, O Segundo Circulo, Δεύτερος κύκλος, Круг второй, セカンド・サークル, El segundo círculo

Film rating

7.1
Rate 15 votes
Updated 12 November 2020
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