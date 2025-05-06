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Poster of Moskovskaya elegiya
7.0
Kinoafisha Films Moskovskaya elegiya
7.0

Moskovskaya elegiya

, 1987
Moskovskaya elegiya
USSR / Documentary / 18+
Poster of Moskovskaya elegiya
7.0

Cast

Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky
Self
Tonino Guerra
Self
Alexander Sokurov
Alexander Sokurov
Narrator
Domiziana Giordano
Self
Sven Nykvist
Self
Larisa Tarkovskaya
Self
Andrey A. Tarkovskiy
Self
Director Alexander Sokurov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1987
World premiere 4 April 1987
Release date
4 April 1987 Russia 16+
Also known as
Moskovskaya elegiya, Elegía de Moscú, Elegia moscovita, Élégie de Moscou: Andreï Tarkovski, Melancolia de Moscou, Moskiewska elegia, Moskovan elegia, Moskva-Elegi, The Moscow Elegy, Ελεγεία της Μόσχας, Московская элегия

Film rating

7.0
Rate 14 votes
Updated 6 May 2025
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