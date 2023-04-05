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Poster of Fast X
6.8
Fast X - Trailer 3
Kinoafisha Films Fast X
6.8

Fast X

, 2023
Fast X
USA / Action, Crime / 18+
Trailers
Poster of Fast X
6.8
Fast X - Trailer 3
Fast X  Trailer 3

Synopsis

Dom Toretto and his family are targeted by the vengeful son of drug kingpin Hernan Reyes.

Cast

Vin Diesel
Vin Diesel
Dominic Toretto
Jason Momoa
Jason Momoa
Daniela Melchior
Daniela Melchior
Nathalie Emmanuel
Nathalie Emmanuel
Ramsey
Michelle Rodriguez
Michelle Rodriguez
Letty
Jason Statham
Jason Statham
Shaw
Sung Kang
Sung Kang
Han
Tyrese Gibson
Tyrese Gibson
Roman
Ludacris
Ludacris
Tej
Charlize Theron
Charlize Theron
Cipher
Brie Larson
Brie Larson
Alan Ritchson
Alan Ritchson
Director Louis Leterrier, Justin Lin
Writer Gary Scott Thompson, Justin Lin, Dan Mazeau, Zach Dean
Composer Brian Tyler
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 21 minutes
Production year 2023
Online premiere 9 June 2023
World premiere 5 April 2023
Release date
22 July 2026 Russia
18 May 2023 Argentina
18 May 2023 Australia
18 May 2023 Austria
18 May 2023 Azerbaijan 12+
17 May 2023 Belgium
18 May 2023 Bolivia
18 May 2023 Brazil
19 May 2023 Bulgaria
19 May 2023 Canada
18 May 2023 Chile
17 May 2023 China
18 May 2023 Colombia
18 May 2023 Croatia
18 May 2023 Cuba
18 May 2023 Czechia
18 May 2023 Dominican Republic
18 May 2023 Ecuador
18 May 2023 El Salvador
19 May 2023 Estonia
17 May 2023 Finland
5 April 2023 France
18 May 2023 Georgia PG-13
6 April 2023 Germany
19 May 2023 Great Britain
17 May 2023 Greece
18 May 2023 Guatemala
18 May 2023 Haiti
18 May 2023 Honduras
18 May 2023 Hong Kong
18 May 2023 Hungary 16
19 May 2023 Iceland Unrated
19 May 2023 India UA
19 May 2023 Ireland 12A
18 May 2023 Israel
18 May 2023 Italy
19 May 2023 Japan
18 May 2023 Kazakhstan 14+
18 May 2023 Kyrgyzstan 12+
19 May 2023 Latvia (none)
19 May 2023 Lithuania
18 May 2023 Mexico
18 May 2023 Moldova 12
18 May 2023 Montenegro
18 May 2023 Netherlands
18 May 2023 Nicaragua
18 May 2023 Norway
18 May 2023 Panama
18 May 2023 Paraguay
18 May 2023 Peru
17 May 2023 Philippines PG
19 May 2023 Poland
18 May 2023 Portugal
18 May 2023 Puerto Rico
19 May 2023 Romania o.A.
18 May 2023 Serbia
18 May 2023 Singapore
18 May 2023 Slovakia 12
18 May 2023 Slovenia
19 May 2023 South Africa
17 May 2023 South Korea
19 May 2023 Spain
17 May 2023 Sweden 11
18 May 2023 Switzerland 14
19 May 2023 Taiwan
17 May 2023 Thailand 13
18 May 2023 Trinidad and Tobago
19 May 2023 Turkey
18 May 2023 UAE TBC
19 May 2023 USA
18 May 2023 Ukraine
18 May 2023 Uruguay
18 May 2023 Uzbekistan
18 May 2023 Venezuela
19 May 2023 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $340,000,000
Worldwide Gross $704,875,015
Production Universal Pictures, China Film Co., Ltd., Dentsu
Also known as
Fast X, Rápidos y furiosos X, Fast & Furious X, Fast & Furious 10, Форсаж 10, Ātrs un bez žēlastības 10, Brzi i žestoki 10, Fast and the Furious 10, Forsaj 10, Forsaji X, Furios și iute 10, Furios și iute X, Greiti ir įsiutę 10, Halálos iramban 10., Hızlı ve Öfkeli 10, Kiired ja vihased X, Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 10, Rapides X, Rápidos y furiosos 10, Rychle a zběsile 10, Rýchlo a zbesilo 10, Szybcy i wściekli 10, Szybcy i wsciekli X, Velocidade Furiosa X, Velozes & Furiosos 10, Бързи и яростни 10, Паклене улице 10, Форсаж X, फास्ट X, ワイルド・スピード／ファイヤーブースト, 狂野時速10, 玩命關頭X, 速度与激情10, ワイルド・スピード ファイヤーブースト, F&F10 - Fast X, Velozes e Furiosos 10, Fast Ten, Fast & Furious: Ride or Die, 狂野时速10, ワイルド・スピード10, เร็ว...แรง ทะลุนรก 10, The Fast and the Furious 10: Fast X, فست اکس, 분노의 질주 10, A todo gas: 10 - Parte 1, Fast 10, Паклене улице десет, فست ایکس

Film rating

6.8
Rate 307 votes
5.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2298 In the Action genre  526 In the Crime genre  193 In films of USA  1402 In films of 2023  133
Updated 24 February 2026

Film Trailers

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Fast X Trailer 3
Fast X - Trailer 2
Fast X Trailer 2
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Quotes

[from trailer]
Dante Hey dorks, what are we blowing up?
Dante What? The Vatican? Wow. Bet you guys are going to hell.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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