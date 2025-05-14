Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Eti... tri vernye karty...
5.6
Kinoafisha Films Eti... tri vernye karty...
5.6

Eti... tri vernye karty...

, 1988
Eti... tri vernye karty...
USSR / Drama / 18+
Poster of Eti... tri vernye karty...
5.6

Cast

Aleksandr Feklistov
Aleksandr Feklistov
Germann
Stefaniya Stanyuta
Grafinya
Vera Glagoleva
Vera Glagoleva
Liza
Vladimir Ossiptchouk
Tomskiy
Mikhail Danilov
Chekalinskiy
Sergey Varchuk
Sergey Varchuk
Narumov
Konstantin Lukashov
Surin
Ğali Abaydulov
Muzhchina na porkhoronakh
Aleksandr Alekseev
Sluga grafini
Sergey Bekhterev
Igrok
Director Aleksandr Orlov
Writer Aleksandr Pushkin, Aleksandr Orlov, Aleksandr Shlepyanov
Composer Eduard Artemyev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1988
World premiere 1 January 1989
Release date
1 January 1989 USSR
Production Lenfilm Studio, Lietuvos Kinostudija
Also known as
Eti... tri vernye karty..., Эти... три верные карты..., Diese drei richtigen Karten, Tos... trys tikrosios kortos...

Film rating

5.6
Rate 11 votes
5.6 IMDb
Updated 14 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Eti... tri vernye karty...

Veronika ne pridyot
Veronika ne pridyot Drama
2008, Russia
7.0
Krasnoe nebo. Chyornyy sneg
Krasnoe nebo. Chyornyy sneg Drama
2004, Russia
5.0
Kovcheg Drama
2017, Russia
0.0
The Sunday Daddy
The Sunday Daddy Drama
1986, USSR
6.0
Kerosene Salesman's Wife
Kerosene Salesman's Wife Drama
1988, USSR
6.0
Do Not Shoot at White Swans
Do Not Shoot at White Swans Drama
1980, USSR
7.0
Edinitsa Montevideo
Edinitsa Montevideo Drama
2022, Russia
7.0
Apokrif: Muzyka dlya Petra i Pavla
Apokrif: Muzyka dlya Petra i Pavla Drama
2004, Russia
4.0
Sofya Petrovna
Sofya Petrovna Drama
1989, USSR
7.0
Informant
Informant Drama
1988, USSR
5.0
Plumbum
Plumbum Drama
1986, USSR
7.0
Soshedshie s nebes
Soshedshie s nebes Drama
1986, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more