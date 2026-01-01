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4.1
Kinoafisha Films Agnes Dei
4.1

Agnes Dei

, 1994
Agnes Dei
Russia, Germany / Drama, War / 18+
4.1

Cast

Igor Sklyar
Igor Sklyar
Polina Kutepova
Polina Kutepova
Gregory Hlady
Kseniya Kutepova
Kseniya Kutepova
Liliya Gurova
Viktor Sukhorukov
Viktor Sukhorukov
Collective farm chairman
Director Semyon Aranovich
Writer Semyon Aranovich
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Germany
Runtime 40 minutes
Production year 1994
Also known as
Agnes Dei, Агнус Дей

Film rating

4.1
Rate 11 votes
4.6 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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