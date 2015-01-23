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Poster of Vedma
4.8
Kinoafisha Films Vedma
4.8

Vedma

, 2015
Vedma
Russia / Drama, Thriller / 18+
Poster of Vedma
4.8

Cast

Mariya Baeva
Mariya Baeva
Tonya
Anatoliy Goryachev
Anatoliy Goryachev
Darya Ekamasova
Darya Ekamasova
Peter Kovrizhnykh
Peter Kovrizhnykh
Yegor Boyarinov
Olga Syrcova
Sofya Shutkina
Sofya Shutkina
Ludka
Director Dmitry Fyodorov
Writer Evgeniy Kerov, Tamara Kryukova
Composer Vladimir Pankov, Sergey Rodyukov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2015
World premiere 23 January 2015
Release date
23 January 2015 Russia 16+
23 January 2015 Kazakhstan
23 January 2015 Ukraine
Production Rakurs
Also known as
Vedma, Ведьма

Film rating

4.8
Rate 13 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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