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Poster of Vsyo v poryadke, mama!
6.3
Vsyo v poryadke, mama! - Trailer
Kinoafisha Films Vsyo v poryadke, mama!
6.3

Vsyo v poryadke, mama!

, 2010
Vsyo v poryadke, mama!
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of Vsyo v poryadke, mama!
6.3
Vsyo v poryadke, mama! - Trailer
Vsyo v poryadke, mama!  Trailer

Cast

Aleksey Filimonov
Aleksey Filimonov
Polina Agureeva
Polina Agureeva
Nenad Jezdic
Igor Radanovic
Sofia Bojić
Igor Vernik
Igor Vernik
Anatoliy Goryachev
Anatoliy Goryachev
Andrey Leonov
Andrey Leonov
Slavisa Curovic
Stanojevich
Milan Jovanovic
Milan Jovanovic Actres
Milan Jovanovic
Milan Jovanovic Actres
Milan Jovanovic
Milan Jovanovic Actres
Director Fedor Popov
Writer Yuri Denisov, Valeriy Fedorovich, Yevgeny Nikishov
Composer Mark Erman
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2010
World premiere 12 December 2010
Release date
12 December 2010 Russia 16+
10 March 2011 Belarus
10 March 2011 Kazakhstan
20 December 2010 USA
10 March 2011 Ukraine
Production Stella Studio
Also known as
Vsyo v poryadke, mama!, Все в порядке, мама!, Всё в порядке, мама!, Vse v poryadke, mama!

Film rating

6.3
Rate 10 votes
7 IMDb
Place in the rating
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Vsyo v poryadke, mama! - Trailer
Vsyo v poryadke, mama! Trailer
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