Cast
Slavisa Curovic
Stanojevich
Milan Jovanovic
Milan Jovanovic Actres
Milan Jovanovic
Milan Jovanovic Actres
Milan Jovanovic
Milan Jovanovic Actres
Cast and Crew
Writer
Yuri Denisov, Valeriy Fedorovich, Yevgeny Nikishov
Composer
Mark Erman
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2010
World premiere
12 December 2010
Release date
|12 December 2010
|Russia
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|16+
|10 March 2011
|Belarus
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|10 March 2011
|Kazakhstan
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|20 December 2010
|USA
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|10 March 2011
|Ukraine
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Production
Stella Studio
Also known as
Vsyo v poryadke, mama!, Все в порядке, мама!, Всё в порядке, мама!, Vse v poryadke, mama!