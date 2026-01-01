Menu
Mariya Baeva
Mariya Baeva
Date of Birth
9 March 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress
Popular Films
7.2
Liniya sveta
(2017)
6.5
Mne plevat, kto vy
(2021)
6.4
Cop
(2019)
Filmography
9
Actress
13
5.5
Cherez pricel
War, Drama
2022, Russia
6.5
Mne plevat, kto vy
Comedy, Drama
2021, Russia
6.4
Cop
Drama, Crime, Detective
2019, Russia
4.2
Betrayal
Romantic
2018, Ukraine
7.2
Liniya sveta
Drama
2017, Ukraine
Duel. Pushkin – Lermontov
Drama, History
2015, Russia
4.8
Vedma
Vedma
Drama, Thriller
2015, Russia
Vopreki vsemu
Romantic
2014, Russia
5
Neveroyatnye priklyucheniya Aliny
Detective, Crime
2014, Russia
5.5
Anzhelika
Comedy, Romantic
2014, Russia
6
Zapakh vereska
Zapakh vereska
Comedy
2013, Russia
3.2
Ispanets
Ispanets
Drama
2012, Russia
Watch trailer
4.2
Zhenshchina bez proshlogo
Drama
2008, Russia
