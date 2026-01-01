Mariya Baeva

Menu
Date of Birth
9 March 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Liniya sveta 7.2
Liniya sveta (2017)
Mne plevat, kto vy 6.5
Mne plevat, kto vy (2021)
Cop 6.4
Cop (2019)

Filmography

Genre
Year
Cherez pricel 5.5
Cherez pricel
War, Drama 2022, Russia
Mne plevat, kto vy 6.5
Mne plevat, kto vy
Comedy, Drama 2021, Russia
Cop 6.4
Cop
Drama, Crime, Detective 2019, Russia
Betrayal 4.2
Betrayal
Romantic 2018, Ukraine
Liniya sveta 7.2
Liniya sveta
Drama 2017, Ukraine
Duel. Pushkin – Lermontov
Duel. Pushkin – Lermontov
Drama, History 2015, Russia
Vedma 4.8
Vedma Vedma
Drama, Thriller 2015, Russia
Vopreki vsemu
Vopreki vsemu
Romantic 2014, Russia
Neveroyatnye priklyucheniya Aliny 5
Neveroyatnye priklyucheniya Aliny
Detective, Crime 2014, Russia
Anzhelika 5.5
Anzhelika
Comedy, Romantic 2014, Russia
Zapakh vereska 6
Zapakh vereska Zapakh vereska
Comedy 2013, Russia
Ispanets 3.2
Ispanets Ispanets
Drama 2012, Russia
Zhenshchina bez proshlogo 4.2
Zhenshchina bez proshlogo
Drama 2008, Russia
