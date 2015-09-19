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Poster of Mr. Right
6.1
Mr. Right - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Mr. Right
6.1

Mr. Right

, 2015
Mr. Right
USA / Romantic, Comedy, Action / 18+
Trailers
Poster of Mr. Right
6.1
Mr. Right - Dubbed trailer
Mr. Right  Dubbed trailer

Synopsis

A girl falls for the "perfect" guy, who happens to have a very fatal flaw: he's a hitman on the run from the crime cartels who employ him.

Cast

Anna Kendrick
Anna Kendrick
Martha McKay
Sam Rockwell
Sam Rockwell
Francis
Anson Mount
Anson Mount
Richard Cartigan
Tim Roth
Tim Roth
Reynolds
James Ransone
James Ransone
Von Cartigan
Michael Eklund
Michael Eklund
Johnny Moon
RZA
RZA
Shotgun Steve
Elena Sanchez
Elena Sanchez
Katie Nehra
Sophie
Jaiden Kaine
Bruce
Douglas M. Griffin
Douglas M. Griffin
Gus Patrick
Director Paco Cabezas
Writer Max Landis
Composer Aaron Zigman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2015
Online premiere 1 May 2016
World premiere 19 September 2015
Release date
16 October 2016 Russia Парадиз 18+
29 February 2016 Australia
22 April 2016 Estonia
2 December 2016 Great Britain
28 April 2016 Hungary
6 July 2017 Israel
19 September 2015 Kazakhstan
29 April 2016 Lithuania N-16
6 April 2016 Philippines
28 July 2016 Slovakia
7 April 2016 UAE
8 April 2016 USA
18 August 2016 Ukraine
MPAA R
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $607,595
Production Amasia Entertainment, 3311 Productions, Circle Management + Production
Also known as
Mr. Right, Bay Doğru, El hombre perfecto, Gyilkos páros, Ha'gever ha'moushlam, Hr Õige, Le Bon Gars, Mano tobulas gangsteris, Mans puisis - slepkava, Mr Right, Mr. Right. Un iubit ... mortal, O Cara Certo, O Sr. Perfeito, Pan Idealny, Ζευγάρι εκτελεστών, Идеалният мъж, Мій хлопець - кілер, Мой парень - киллер, バッド・バディ! 私と彼の暗殺デート, 真愛有夠殺, Містер Райт, Mi novio el asesino perfecto, Вбивчий бойфренд, הגבר הנכון, Містер Правильний, Містер Ідеал

Film rating

6.1
Rate 13 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 27 February 2026

Film Trailers

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Mr. Right - Dubbed trailer
Mr. Right Dubbed trailer
Mr. Right - Trailer
Mr. Right Trailer
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soundtrack Mr. Right

Quotes

Martha McKay How did you do that?
Mr. Right Some people waste time with the fighting. I just skip to the winning.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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