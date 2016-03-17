Menu
Poster of Get a Job
Poster of Get a Job
Рейтинги
5.3 IMDb Rating: 5.3
Rate
2 posters
Get a Job

Get a Job

Get a Job 18+
Напомним о выходе в прокат
Get a Job - trailer in russian
Get a Job  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 2016
Online premiere 17 March 2016
World premiere 17 March 2016
Release date
25 March 2016 Russia 16+
25 March 2016 Brazil 16
17 March 2016 Germany
25 March 2016 Great Britain
25 March 2016 Kazakhstan
17 March 2016 Sweden 15
25 March 2016 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $23,910
Production CBS Films, Double Feature Films
Also known as
Get a Job, 22K人力銀行, Arrume um Emprego, Au boulot!, Érettségi után, érettség előtt, Mine tööle, Na dlažbě, Poisci si sluzbo, Охота на работу, Хвани се на работа
Director
Dylan Kidd
Cast
Anna Kendrick
Anna Kendrick
Bryan Cranston
Bryan Cranston
Alison Brie
Alison Brie
John Cho
John Cho
Christopher Mintz-Plasse
Christopher Mintz-Plasse
Cast and Crew
Film rating

5.3
Rate 15 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Will Davis I just need something to keep the lights on until I find my dream job.
Charlie I don't think you can monetize masturbation.
Film Trailers
Get a Job - trailer in russian
Get a Job Trailer in russian
Get a Job - trailer
Get a Job Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
