Country
USA
Runtime
1 hour 23 minutes
Production year
2016
Online premiere
17 March 2016
World premiere
17 March 2016
Release date
|25 March 2016
|Russia
|
|16+
|25 March 2016
|Brazil
|
|16
|17 March 2016
|Germany
|
|
|25 March 2016
|Great Britain
|
|
|25 March 2016
|Kazakhstan
|
|
|17 March 2016
|Sweden
|
|15
|25 March 2016
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Worldwide Gross
$23,910
Production
CBS Films, Double Feature Films
Also known as
Get a Job, 22K人力銀行, Arrume um Emprego, Au boulot!, Érettségi után, érettség előtt, Mine tööle, Na dlažbě, Poisci si sluzbo, Охота на работу, Хвани се на работа