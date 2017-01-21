Thoroughbreds
Thoroughbreds
18+
Country
USA
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2017
Online premiere
9 August 2018
World premiere
21 January 2017
Release date
|11 July 2018
|Australia
|
|
|27 June 2018
|France
|
|
|9 August 2018
|Germany
|
|
|9 March 2018
|Great Britain
|
|
|9 March 2018
|Ireland
|
|15A
|2 August 2018
|Italy
|
|
|27 September 2019
|Japan
|
|
|17 August 2018
|Spain
|
|
|9 March 2018
|USA
|
|
MPAA
R
Budget
$6,000,000
Worldwide Gross
$3,187,255
Production
B Story, Big Indie Pictures, June Pictures
Also known as
Thoroughbreds, Pura sangre, Amiche di sangue, Čistokrvni, Daamid headest kodudest, Kế Hoạch Giết Dượng, Panny z dobrych domów, Pur sang, Pur-sang, Purasangre, Puro-Sangue, Safkan, Telivérek, Thoroughbred, Vollblüter, Vollblüter - Gute Mädchen können auch böse, Чистокровні, Чистокровные, Чистокръвни, 서러브레드, サラブレッド, 优良品种, 良种动物, 良種動物