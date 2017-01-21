Menu
Poster of Thoroughbreds
6.6 IMDb Rating: 6.6
Kinoafisha Films Thoroughbreds

Thoroughbreds

Thoroughbreds 18+
Thoroughbreds - trailer
Thoroughbreds  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2017
Online premiere 9 August 2018
World premiere 21 January 2017
Release date
11 July 2018 Australia
27 June 2018 France
9 August 2018 Germany
9 March 2018 Great Britain
9 March 2018 Ireland 15A
2 August 2018 Italy
27 September 2019 Japan
17 August 2018 Spain
9 March 2018 USA
MPAA R
Budget $6,000,000
Worldwide Gross $3,187,255
Production B Story, Big Indie Pictures, June Pictures
Also known as
Thoroughbreds, Pura sangre, Amiche di sangue, Čistokrvni, Daamid headest kodudest, Kế Hoạch Giết Dượng, Panny z dobrych domów, Pur sang, Pur-sang, Purasangre, Puro-Sangue, Safkan, Telivérek, Thoroughbred, Vollblüter, Vollblüter - Gute Mädchen können auch böse, Чистокровні, Чистокровные, Чистокръвни, 서러브레드, サラブレッド, 优良品种, 良种动物, 良種動物
Director
Cory Finley
Cast
Anya Taylor-Joy
Anya Taylor-Joy
Olivia Cooke
Olivia Cooke
Anton Yelchin
Anton Yelchin
Paul Sparks
Paul Sparks
Francie Swift
Cast and Crew
Film rating

Quotes
Amanda You cannot hesitate. The only thing worse than being incompetent, or being unkind, or being evil, is being indecisive.
Film Trailers All trailers
Thoroughbreds - trailer
Thoroughbreds Trailer
Listen to the
soundtrack Thoroughbreds
Stills
