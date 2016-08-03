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Poster of War Dogs
7.3
War Dogs - Dubbed trailer 1
Kinoafisha Films War Dogs
7.3

War Dogs

, 2016
War dogs
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of War Dogs
7.3
War Dogs - Dubbed trailer 1
War Dogs  Dubbed trailer 1

Synopsis

Based on the true story of two young men, David Packouz and Efraim Diveroli, who won a $300 million contract from the Pentagon to arm America's allies in Afghanistan.

Cast

Miles Teller
Miles Teller
David Packouz
Jonah Hill
Jonah Hill
Efraim Diveroli
Ana de Armas
Ana de Armas
Barry Livingston
Barry Livingston
Shaun Toub
Shaun Toub
JB Blanc
JB Blanc
Ashley Spillers
Ashley Spillers
Brenda Koo
Brenda Koo
Roman Mitichyan
Roman Mitichyan
Bradley Cooper
Bradley Cooper
Steve Lantz
Security Guard
Gregg Weiner
Massage Client
Director Todd Phillips
Writer Jason Smilovic, Stephen Chin, Todd Phillips, Guy Lawson
Composer Cliff Martinez
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2016
Online premiere 1 January 2017
World premiere 3 August 2016
Release date
18 August 2016 Russia КАРО Премьер 18+
25 August 2016 Argentina
18 August 2016 Australia
23 September 2016 Austria
18 August 2016 Belarus
24 August 2016 Belgium
8 September 2016 Brazil
19 August 2016 Bulgaria
30 August 2016 Cambodia
19 August 2016 Canada
1 September 2016 Chile
1 September 2016 Croatia
18 August 2016 Cyprus
25 August 2016 Denmark
19 August 2016 Estonia
19 August 2016 Finland
14 September 2016 France
18 August 2016 Georgia
29 September 2016 Germany
26 August 2016 Great Britain
22 September 2016 Greece
1 September 2016 Hong Kong
18 August 2016 Hungary
19 August 2016 India
7 October 2016 Indonesia
26 August 2016 Ireland
18 August 2016 Israel
15 September 2016 Italy
18 August 2016 Kazakhstan
18 August 2016 Kuwait
19 August 2016 Latvia
19 August 2016 Lithuania
2 September 2016 Mexico
18 August 2016 Netherlands
26 August 2016 Nigeria
19 August 2016 Norway
24 August 2016 Philippines
19 August 2016 Poland
18 August 2016 Portugal
19 August 2016 Romania
1 September 2016 Singapore
18 August 2016 Slovakia
2 September 2016 South Africa
9 September 2016 Spain
19 August 2016 Sweden
14 September 2016 Switzerland
25 August 2016 Taiwan
19 August 2016 USA
17 August 2016 Ukraine
25 August 2016 Uruguay
19 August 2016 Viet Nam
MPAA R
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $86,434,523
Production BZ Entertainment, Green Hat Films, Icon Films
Also known as
War Dogs, Amigos de armas, Psi rata, Arms and the Dudes, Cães de Guerra, Chiens de guerre, Cộng Sự Hổ Báo, Haverok fegyverben, Joc d'armes, Juego de armas, Kalbei milkhama, Kara suņi, Karo šunys, Obchodníci so smrťou, Os Traficantes, Rekiny wojny, Sõjakoerad, Trafficanti, Týpci a zbraně, Vojni psi, Vojnoví psi, Vurguncular, War Dogs: Tipii cu arme, Σκυλιά του πολέμου, В голямата игра, Парни со стволами, Хлопці зі стволами, ウォー・ドッグス, 火線掏寶, 军火狗, 火线掏宝, Պատերազմի Շները, 軍火狗, 워독

Film rating

7.3
Rate 36 votes
7.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1449 In the Comedy genre  337 In films of USA  884 In films of 2016  58
Updated 27 February 2026

Film Trailers

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War Dogs - Dubbed trailer 1
War Dogs Dubbed trailer 1
War Dogs - Dubbed trailer 2
War Dogs Dubbed trailer 2
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Quotes

Henry Girard I'm not a bad man, but in certain situations, I have to ask myself: "What would a bad man do?"
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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