Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The World According to Garp
7.1
Kinoafisha Films The World According to Garp
7.1

The World According to Garp

, 1982
The World According to Garp
USA / Comedy, Drama / 18+
Poster of The World According to Garp
7.1

Synopsis

A struggling young writer finds his life and work dominated by his unfaithful wife and his radical feminist mother, whose best-selling manifesto turns her into a cultural icon.

Cast

Robin Williams
Robin Williams
T.S. Garp
Glenn Close
Glenn Close
Jenny Fields
John Lithgow
John Lithgow
Roberta Muldoon
Hume Cronyn
Mr. Fields
Jessica Tandy
Jessica Tandy
Mrs. Fields
James MacColl
Young Garp
Swoosie Kurtz
Swoosie Kurtz
The Hooker
Peter Michael Goetz
John Wolfe
Mary Beth Hurt
Helen Holm
George Ede
Dean Bodger
Director George Roy Hill
Writer John Irving, Steve Tesich
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 16 minutes
Production year 1982
World premiere 14 July 1982
Release date
23 July 1982 Russia 18+
3 February 1983 Argentina
23 December 1982 Australia
6 September 1982 Brazil
23 July 1982 Canada
10 May 1984 Colombia
28 January 1983 Denmark
25 February 1983 Finland
13 April 1983 France
6 August 1987 Germany
1 March 1983 Great Britain
5 December 1982 Greece
5 January 1984 Hong Kong
2 December 1983 Ireland 15
3 March 1983 Italy
15 October 1983 Japan G
23 July 1982 Kazakhstan
28 July 1983 Mexico
20 January 1983 Netherlands
10 February 1984 Portugal
12 May 1983 Spain
13 August 1982 Sweden 15
13 August 1982 USA
23 July 1982 Ukraine
MPAA R
Budget $17,000,000
Worldwide Gross $29,712,172
Production Pan Arts, Warner Bros.
Also known as
The World According to Garp, El mundo según Garp, Garp och hans värld, Garp und wie er die Welt sah, Le monde selon Garp, El mundo de acuerdo a Garp, Garp og hans verden, Garp szerint a világ, Garp'ın Küçük Dünyası, Garpin maailma, Il mondo secondo Garp, Lumea lui Garp, O Estranho Mundo de Garp, O Mundo Segundo Garp, Pasaulis pagal Garpą, Svet podľa Garpa, Svět podle Garpa, Świat według Garpa, Thế Giới Quan Của Garp, Verden ifølge Garp, Ο αλλόκοτος κόσμος του Γκαρπ, Ο κόσμος μέσα από τα μάτια μου, Мир по Гарпу, Светът според Гарп, Світ очима Гарпа, ガープの世界, 蓋普眼中的世界, De Wereld volgens Garp

Film rating

7.1
Rate 15 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Walt Daddy, what's gradual school?
T. S. Garp What?
Walt Gradual school. Mommy says she teaches at gradual school.
T. S. Garp Oh. Gradual school is where you go to school and you gradually find out you don't want to go to school anymore.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The World According to Garp

The Big Chill
The Big Chill Comedy, Drama
1983, USA
6.0
Good Morning, Vietnam
Good Morning, Vietnam Drama, Comedy, War
1987, USA
8.0
Slaughterhouse-Five
Slaughterhouse-Five Sci-Fi, Drama, Comedy, War
1972, USA
6.0
Moscow on the Hudson
Moscow on the Hudson Comedy, Drama, Romantic
1984, USA
6.0
Love Ranch
Love Ranch Drama
2010, USA
5.0
The Fisher King
The Fisher King Romantic, Comedy
1991, USA
7.0
A Fish Called Wanda
A Fish Called Wanda Crime, Comedy
1988, USA / Great Britain
7.0
Finders Keepers
Finders Keepers Comedy
1984, USA
5.0
Silkwood
Silkwood Drama, Biography, Thriller
1983, USA
7.0
Tootsie
Tootsie Musical, Family, Comedy, Romantic
1982, USA
7.0
On Golden Pond
On Golden Pond Drama
1981, USA / Great Britain
7.0
Arthur
Arthur Comedy, Romantic
1981, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more