|23 July 1982
|Russia
|18+
|3 February 1983
|Argentina
|23 December 1982
|Australia
|6 September 1982
|Brazil
|23 July 1982
|Canada
|10 May 1984
|Colombia
|28 January 1983
|Denmark
|25 February 1983
|Finland
|13 April 1983
|France
|6 August 1987
|Germany
|1 March 1983
|Great Britain
|5 December 1982
|Greece
|5 January 1984
|Hong Kong
|2 December 1983
|Ireland
|15
|3 March 1983
|Italy
|15 October 1983
|Japan
|G
|23 July 1982
|Kazakhstan
|28 July 1983
|Mexico
|20 January 1983
|Netherlands
|10 February 1984
|Portugal
|12 May 1983
|Spain
|13 August 1982
|Sweden
|15
|13 August 1982
|USA
|23 July 1982
|Ukraine