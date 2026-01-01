|4 December 1981
|Russia
|16+
|22 April 1982
|Argentina
|1 December 1981
|Australia
|1 January 1982
|Brazil
|27 April 1982
|Colombia
|16 April 1982
|Denmark
|23 April 1982
|Finland
|14 April 1982
|France
|15 April 1982
|Germany
|12 March 1982
|Great Britain
|PG
|13 May 1982
|Hong Kong
|10 October 1983
|India
|10 April 1982
|Ireland
|PG
|31 March 1982
|Italy
|10 April 1982
|Japan
|4 December 1981
|Kazakhstan
|18 March 1982
|Netherlands
|12 April 1982
|Norway
|24 June 1982
|Portugal
|17 March 1982
|Spain
|19 March 1982
|Sweden
|4 December 1981
|USA
|4 December 1981
|Ukraine