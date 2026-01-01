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Poster of On Golden Pond
7.6
Kinoafisha Films On Golden Pond
7.6

On Golden Pond

, 1981
On Golden Pond
USA, Great Britain / Drama / 18+
Poster of On Golden Pond
7.6

Synopsis

Norman is a curmudgeon with an estranged relationship with his daughter Chelsea. At Golden Pond, he and his wife nevertheless agree to care for Billy, the son of Chelsea's new boyfriend, and a most unexpected relationship blooms.

Cast

Katharine Hepburn
Katharine Hepburn
Ethel Thayer
Henry Fonda
Henry Fonda
Norman Thayer Jr.
Jane Fonda
Jane Fonda
Chelsea Thayer Wayne
Doug McKeon
Billy Ray
William Lanteau
Charlie Martin
Christopher Rydell
Sumner Todd
Dabney Coleman
Bill Ray
Troy Garity
Troy Garity
Young Boy on Jetty
Director Mark Rydell
Writer Ernest Thompson
Composer Dave Grusin
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 1981
World premiere 1 December 1981
Release date
4 December 1981 Russia 16+
22 April 1982 Argentina
1 December 1981 Australia
1 January 1982 Brazil
27 April 1982 Colombia
16 April 1982 Denmark
23 April 1982 Finland
14 April 1982 France
15 April 1982 Germany
12 March 1982 Great Britain PG
13 May 1982 Hong Kong
10 October 1983 India
10 April 1982 Ireland PG
31 March 1982 Italy
10 April 1982 Japan
4 December 1981 Kazakhstan
18 March 1982 Netherlands
12 April 1982 Norway
24 June 1982 Portugal
17 March 1982 Spain
19 March 1982 Sweden
4 December 1981 USA
4 December 1981 Ukraine
MPAA PG
Budget $7,500,000
Worldwide Gross $119,285,810
Production Incorporated Television Company (ITC), IPC Films
Also known as
On Golden Pond, Am goldenen See, La maison du lac, Los años dorados, Sista sommaren, A Casa do Lago, Altın Göl, Az aranytó, Den sista sommaren, Deres sensommer, En el estanque dorado, En la laguna dorada, Kultalampi, Ljetnikovac na Zlatnom jezeru, Na Zlatém jezeře, Na zlatem ribniku, Na Zlatnom jezeru, Na Zlatom jazere, Nad złotym jeziorem, Nad Złotym Stawem, Num Lago Dourado, Pe lacul auriu, Sensommer, Sul lago dorato, Στη χρυσή λίμνη, Край Златното езеро, На Золотом пруду, На золотому ставку, 金池塘, 黄昏, 황금 연못

Film rating

7.6
Rate 15 votes
7.6 IMDb
Listen to the
soundtrack On Golden Pond

Quotes

Billy Ray So, I heard you turned 80 today.
Norman Is that what you heard?
Billy Ray Yeah. Man, that's really old.
Norman You should meet my father.
Billy Ray Your father's still alive?
Norman No, but you should meet him.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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