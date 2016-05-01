6.7
The Angry Birds Movie

, 2016
Angry Birds
USA, Finland / Family, Animation, Adventure / 18+
Synopsis

Find out why the birds are so angry. When an island populated by happy, flightless birds is visited by mysterious green piggies, it's up to three unlikely outcasts - Red, Chuck and Bomb - to figure out what the pigs are up to.

Cast

Danny McBride
Josh Gad
Jason Sudeikis
Peter Dinklage
Maya Rudolph
Bill Hader
Director Fergal Reilly, Clay Kaytis
Writer Jon Vitti, Mikael Hed, Mikko Pöllä, John Cohen
Composer Heitor Pereira
Animated film details

Country USA / Finland
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2016
Online premiere 17 January 2025
World premiere 1 May 2016
Release date
12 May 2016 Russia WDSSPR 6+
13 May 2016 American Samoa AA
12 May 2016 Argentina
12 May 2016 Australia
12 May 2016 Azerbaijan
12 May 2016 Bahrain
12 May 2016 Belarus
11 May 2016 Belgium
12 May 2016 Bolivia
12 May 2016 Bosnia and Herzegovina
12 May 2016 Brazil
12 May 2016 Bulgaria
12 May 2016 Cambodia
12 May 2016 Chile
20 May 2016 China
19 May 2016 Colombia
12 May 2016 Croatia
13 May 2016 Cyprus
30 June 2016 Czechia
12 May 2016 Denmark
12 May 2016 Dominican Republic
11 May 2016 Egypt
13 May 2016 Estonia
13 May 2016 Ethiopia
13 May 2016 Finland
11 May 2016 France
12 May 2016 Germany
13 May 2016 Ghana
13 May 2016 Great Britain
12 May 2016 Greece
12 May 2016 Hong Kong
12 May 2016 Hungary
27 May 2016 India
13 May 2016 Indonesia
12 May 2016 Iraq
13 May 2016 Ireland
12 May 2016 Israel
15 June 2016 Italy
11 May 2016 Jamaica
1 October 2016 Japan
12 May 2016 Jordan
12 May 2016 Kazakhstan
12 May 2016 Kuwait
13 May 2016 Latvia
12 May 2016 Lebanon
13 May 2016 Lithuania
19 June 2016 Madagascar
30 June 2016 Malaysia
19 May 2016 Mexico
25 May 2016 Netherlands
12 May 2016 New Zealand
13 May 2016 Nigeria
12 May 2016 North Macedonia
1 July 2016 Norway
12 May 2016 Oman
13 May 2016 Pakistan
12 May 2016 Peru
18 May 2016 Philippines
1 July 2016 Poland
1 June 2016 Portugal
12 May 2016 Qatar
1 July 2016 Romania
12 May 2016 Serbia
12 May 2016 Singapore
12 May 2016 Slovakia
12 May 2016 Slovenia
13 May 2016 South Africa
19 May 2016 South Korea
13 May 2016 Spain
13 May 2016 Sweden
16 June 2016 Switzerland
12 May 2016 Syrian Arab Republic
8 June 2016 Taiwan
12 May 2016 Thailand
14 July 2016 Togo
11 May 2016 Trinidad and Tobago
13 May 2016 Turkey
12 May 2016 UAE
20 May 2016 USA
12 May 2016 Ukraine
19 May 2016 Uruguay
13 May 2016 Viet Nam
MPAA PG
Budget $73,000,000
Worldwide Gross $352,333,929
Production Columbia Pictures, Rovio Entertainment
Also known as
The Angry Birds Movie, Angry Birds, Angry Birds: La película, Angry Birds Film, Angry Birds: O Filme, Angry Birds - A film, Angry Birds - Der Film, Angry Birds - Filmul, Angry Birds - Il film, Angry Birds - La Película, Angry Birds -elokuva, Angry Birds le film, Angry Birds ve filmu, Angry Birds в кино, Angry Birds у кіно, Angry Birds филм, Angry Birds: ha'seret, Angry Birds: La pel·lícula, Angry Birds: Le film, Angry Birds: Η ταινία, Angry Birds: Филмът, Dusmīgie putni. Filma, Jezni ptiči Film, Kurjad linnud, Mérges madarak - A film, Nahnevané vtáky vo filme, Phim Angry Birds, Piktieji paukščiai. Filmas, Sinte fugler-filmen, Vihaiset linnut -elokuva, Vrede fugle, Wütende Vögel - Der Film, Љуте птице филм, Филмот на Лутите Птици, Ядосани птици: Филмът, एंग्री बर्ड्स: द मूवी, アングリーバード, 愤怒的小鸟, 憤怒鳥大電影, 憤怒鳥玩電影

Cartoon rating

6.7
Rate 27 votes
6.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2473 In the Family genre  241 In the Animation genre  303 In the Adventure genre  479 In films of USA  1504 In films of Finland  6 In films of 2016  112

Quotes

[from trailer]
Bomb Sometimes, when I get upset, I have been known to blow up.
[Bomb walks into his house]
Birds Surprise!
Bomb Ahh!
[He and his house explodes]
Bomb Oh, excuse me, party foul.
Stella [fell over] Ow!
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Angry Birds Movie

My Little Pony: The Movie
My Little Pony: The Movie Animation, Children's
2017, USA / Canada
6.0
The Boss Baby: Family Business
The Boss Baby: Family Business Animation
2021, USA
6.0
SpongeBob SquarePants 3
SpongeBob SquarePants 3 Animation, Adventure, Comedy
2020, USA / South Korea
5.0
The Voyage of Doctor Dolittle
The Voyage of Doctor Dolittle Comedy
2020, USA
6.0
The Secret Life of Pets 2
The Secret Life of Pets 2 Animation, Comedy
2019, USA
7.0
The Angry Birds Movie 2
The Angry Birds Movie 2 Animation, Children's
2019, USA
7.0
Pigeon: Impossible
Pigeon: Impossible Animation, Sci-Fi, Family
2019, USA
7.0
The Lion Kid
The Lion Kid Animation, Family, Western
2019, USA
4.0
Smallfoot
Smallfoot Animation, Fantasy, Comedy, Family
2018, USA
7.0
Hotel Transylvania 3
Hotel Transylvania 3 Animation, Family, Comedy
2018, USA
7.0
Despicable Me 3
Despicable Me 3 Adventure, Comedy, Animation
2017, USA
7.0
Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul
Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul Comedy, Family
2017, USA
4.0
Project Hail Mary
Project Hail Mary
2026, USA, Sci-Fi, Thriller, Drama, Comedy, Adventure
The Drama
The Drama
2026, USA, Romantic, Comedy, Drama
Angels of War
Angels of War
2026, Russia, Drama, History, War
Your Heart Will Be Broken
Your Heart Will Be Broken
2026, Russia, Romantic
Moya sobaka - kosmonavt
Moya sobaka - kosmonavt
2026, Russia, Family, Adventure, Comedy, Children's
Kommersant
Kommersant
2026, Russia, Drama, Adaptation
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
2026, Russia, Family, Comedy, Adventure, Fantasy
Domovyonok Kuzya 2
Domovyonok Kuzya 2
2026, Russia, Comedy, Family, Fantasy, Children's
Petrushka
Petrushka
2026, Russia, Comedy, Family
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
2026, Japan / USA, Adventure, Animation, Comedy, Family, Fantasy, Adaptation, Horror
Normal
Normal
2026, Canada / USA, Action, Crime, Thriller
Roditelskiy dom
Roditelskiy dom
2025, Belarus / Russia, Comedy, Family
