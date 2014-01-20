Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of White Bird in a Blizzard
Poster of White Bird in a Blizzard
Poster of White Bird in a Blizzard
Poster of White Bird in a Blizzard
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 6.4
Rate
4 posters
Kinoafisha Films White Bird in a Blizzard

White Bird in a Blizzard

White Bird in a Blizzard 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

In 1988, a teenage girl's life is thrown into chaos when her mother disappears.
White Bird in a Blizzard - trailer 2
White Bird in a Blizzard  trailer 2
Country France
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2013
Online premiere 5 July 2014
World premiere 20 January 2014
Release date
12 November 2014 Belgium
14 August 2014 Brazil
15 October 2014 France
7 August 2015 Germany
16 October 2014 Great Britain
13 November 2014 Hong Kong
7 November 2014 Iceland
17 December 2015 Israel
20 November 2014 Netherlands
12 November 2014 Philippines
21 May 2015 Portugal
22 January 2015 Singapore
10 December 2014 South Korea
19 December 2014 Turkey
25 September 2014 USA
MPAA R
Worldwide Gross $469,701
Production Desperate Pictures, Orange Studio, Why Not Productions
Also known as
White Bird in a Blizzard, Pájaro blanco de la tormenta de nieve, Una señal en la tormenta, White Bird, Balta paukšte pugoje, Bela ptica u mećavi, Biały ptak w zamieci, Chim Trắng Giữa Bão Tuyết, Çovgundaki Ag Qush, Hvítur fugl í blindhríð, Karda Bir Beyaz Kuş, Pássaro Branco, Pássaro Branco na Nevasca, Śnieżny ptak, Tzipor levana be'soufat sheleg, Wie ein weißer Vogel im Schneesturm, Η θύελλα μέσα της, Белая птица в метели, Білий птах в заметілі, Бяла птица във виелицата, ブリザード　凍える秘密
Director
Gregg Araki
Gregg Araki
Cast
Shailene Woodley
Shailene Woodley
Eva Green
Eva Green
Angela Bassett
Angela Bassett
Christopher Meloni
Christopher Meloni
Shiloh Fernandez
Shiloh Fernandez
Cast and Crew
Similar films for White Bird in a Blizzard
Force of Nature: The Dry 2 5.9
Force of Nature: The Dry 2 (2024)
Totally F***ed Up 5.9
Totally F***ed Up (1993)
Mysterious Skin 7.2
Mysterious Skin (2004)
Nowhere 6.7
Nowhere (1997)
Franklyn 6.1
Franklyn (2008)
Cracks 6.8
Cracks (2009)
The Alpha Test 3.5
The Alpha Test (2020)
The Cure – Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London 8.4
The Cure – Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London (2019)
How I Live Now 6.7
How I Live Now (2013)
Kaboom 5.7
Kaboom (2010)
Splendor 4.6
Splendor (1999)
We Are Your Friends 6.6
We Are Your Friends (2015)

Film rating

7.3
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

fanbunga 12 February 2016, 12:11
Как же мне понравилось кино... залпом посмотрела.
Я такую Еву Грин ещё не видела. Её надо к Араки гвоздями прибить, ей наконец есть что играть. Они… Read more…
Film Trailers All trailers
White Bird in a Blizzard - trailer 2
White Bird in a Blizzard Trailer 2
White Bird in a Blizzard - fragment 1
White Bird in a Blizzard Fragment 1
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack White Bird in a Blizzard
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more