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Poster of Skoryy 'Moskva-Rossiya'
4.0
Skoryy 'Moskva-Rossiya' - Trailer
Kinoafisha Films Skoryy 'Moskva-Rossiya'
4.0

Skoryy 'Moskva-Rossiya'

, 2014
Skoryy 'Moskva-Rossiya'
Russia / Comedy, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Skoryy 'Moskva-Rossiya'
4.0
Skoryy 'Moskva-Rossiya' - Trailer
Skoryy 'Moskva-Rossiya'  Trailer

Cast

Sergey Svetlakov
Sergey Svetlakov
Sergey
Pavel Derevyanko
Pavel Derevyanko
Aleksey
Ingeborga Dapkunaite
Ingeborga Dapkunaite
Anna
Margarita Levieva
Margarita Levieva
Mila
Michael Madsen
Michael Madsen
Agent
Spartak Kandaurov
Krepysh
Maksim Golopolosov
Drug Sergeya
Ivan Urgant
Ivan Urgant
Ivan
Mariya Shalayeva
Mariya Shalayeva
Viktor Proskurin
Viktor Proskurin
Gryzodub
Yuri Stoyanov
Yuri Stoyanov
Olga Simonova
Olga Simonova
Vedma na pristani
Director Igor Voloshin
Writer Denis Rodimin, Sergey Svetlakov, Igor Voloshin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2014
World premiere 17 April 2014
Release date
17 April 2014 Russia Наше кино 12+
17 April 2014 Belarus
17 April 2014 Kazakhstan
5 May 2014 USA
17 April 2014 Ukraine
Budget $4,000,000
Worldwide Gross $5,173,335
Production Bulldozerfilms
Also known as
Skoryy 'Moskva-Rossiya', Express 'Moscow - Russia', Ātrvilciens Maskava-Krievija, Greitasis 'Maskva-Rusija', Trenul rapid 'Moscova-Rusia', Скорый 'Москва - Россия'

Film rating

4.0
Rate 31 votes
3.2 IMDb
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In overall ranking  3927 In the Comedy genre  1110 In the Adventure genre  718 In films of Russia  751 In films of 2014  96

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Skoryy 'Moskva-Rossiya' - Trailer
Skoryy 'Moskva-Rossiya' Trailer
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