Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2014
World premiere
17 April 2014
Release date
|17 April 2014
|Russia
| Наше кино
|12+
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|17 April 2014
|Ukraine
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Budget
$4,000,000
Worldwide Gross
$5,173,335
Production
Bulldozerfilms
Also known as
Skoryy 'Moskva-Rossiya', Express 'Moscow - Russia', Ātrvilciens Maskava-Krievija, Greitasis 'Maskva-Rusija', Trenul rapid 'Moscova-Rusia', Скорый 'Москва - Россия'