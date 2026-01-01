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Poster of Admiral Nakhimov
7.0
Kinoafisha Films Admiral Nakhimov
7.0

Admiral Nakhimov

, 1946
Admiral Nakhimov
USSR / History, Biography, Drama, War / 18+
Poster of Admiral Nakhimov
7.0

Cast

Evgeniy Samoylov
Evgeniy Samoylov
Lt. Burunov
Aleksei Dikiy
Adm. Nakhimov
Vladimir Vladislavskiy
Capt. Lavrov
Vsevolod Pudovkin
Prince Menshikov
Nikolai Chaplygin
Kornilov
Vasily Kovrigin
Baranovsky
Pyotr Sobolevsky
Ostreno
Leonid Knyazev
Pyotr Koshka
Aleksandr Khokhlov
Napoleon III
Ruben Simonov
Pasha Osman
Director Vsevolod Pudovkin
Writer Igor Lukovskiy
Composer Nikolai Kryukov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1946
World premiere 6 June 1946
Release date
6 June 1946 Russia 0+
6 June 1947 Czechoslovakia
9 October 1946 USA
Production Mosfilm
Also known as
Admiral Nakhimov, Admiral Nahimov, Admiral Nachimow, Адмирал Нахимов, Admirál Nachimov, Admirał Nachimow, Amiraali Nahimov, Amiral Nahimov, Amiral Nakhimov, L'ammiraglio Nachimov, Nahimov tengernagy, Sortehavets Helte, Svarta havets hjälte, Svartehavets helt

Film rating

7.0
Rate 22 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1815 In the History genre  71 In the Biography genre  77 In the Drama genre  807 In the War genre  81 In films of USSR  200 In films of 1946  10
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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