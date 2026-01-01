Cast
Aleksei Dikiy
Adm. Nakhimov
Vladimir Vladislavskiy
Capt. Lavrov
Vsevolod Pudovkin
Prince Menshikov
Leonid Knyazev
Pyotr Koshka
Aleksandr Khokhlov
Napoleon III
Ruben Simonov
Pasha Osman
Cast and Crew
Director
Vsevolod Pudovkin
Writer
Igor Lukovskiy
Composer
Nikolai Kryukov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
1946
World premiere
6 June 1946
Release date
|6 June 1946
|Russia
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|0+
|6 June 1947
|Czechoslovakia
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|9 October 1946
|USA
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Production
Mosfilm
Also known as
Admiral Nakhimov, Admiral Nahimov, Admiral Nachimow, Адмирал Нахимов, Admirál Nachimov, Admirał Nachimow, Amiraali Nahimov, Amiral Nahimov, Amiral Nakhimov, L'ammiraglio Nachimov, Nahimov tengernagy, Sortehavets Helte, Svarta havets hjälte, Svartehavets helt