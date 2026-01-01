Also known as

Anna na shee, Анна на шее, Ana o vratu, Anna 'Round the Neck, Anna a férje nyakán, Anna al collo, Anna na sjeje, Anna rist, Anna, una mujer mundana, Aventures en Troïka, Avonturen met de Troïka, Ett baläventyr, Herz ohne Liebe, Het Anna-kruis, Kærlighedens veje, Królowa balu, Kunniamerkki kaulassa, La croix de Sainte-Anne, The Anna Cross

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