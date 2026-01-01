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Poster of The Anna Cross
6.9
Kinoafisha Films The Anna Cross
6.9

The Anna Cross

, 1954
Anna na shee
USSR / Drama / 18+
Poster of The Anna Cross
6.9

Cast

Alla Larionova
Alla Larionova
Anna
Aleksandr Sashin-Nikolskiy
Pyotr Leontievich, father
Pyotr Maltsev
Petya, kid brother
Aleksandr Metyolkin
Andryusha, kid brother
Vladimir Vladislavskiy
Modest Alekseyevich
Mikhail Zharov
Mikhail Zharov
Artynov
Alexander Vertinsky
The Prince
Aleksey Gribov
Aleksey Gribov
Nikita Podgorny
Vladimir Soshalsky
Natalya Belyovtseva
Irina Murzayeva
Mavra Grigorievna
Director Isidor Annensky
Writer Anton Chekhov, Isidor Annensky
Composer Lev Shvarts
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 1954
World premiere 1 January 1954
Release date
1 January 1954 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Anna na shee, Анна на шее, Ana o vratu, Anna 'Round the Neck, Anna a férje nyakán, Anna al collo, Anna na sjeje, Anna rist, Anna, una mujer mundana, Aventures en Troïka, Avonturen met de Troïka, Ett baläventyr, Herz ohne Liebe, Het Anna-kruis, Kærlighedens veje, Królowa balu, Kunniamerkki kaulassa, La croix de Sainte-Anne, The Anna Cross

Film rating

6.9
Rate 14 votes
6.8 IMDb
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