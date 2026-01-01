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Poster of Minin and Pozharsky
6.3
Kinoafisha Films Minin and Pozharsky
6.3

Minin and Pozharsky

, 1939
Minin i Pozharskiy
USSR / Biography, History / 18+
Poster of Minin and Pozharsky
6.3

Cast

Aleksandr Khanov
Kuzma Minin
Boris Livanov
Boris Livanov
Knyaz Pozharsky
Boris Chirkov
Boris Chirkov
Roman
Anatoliy Goryunov
Getman Khodkevich
Lev Sverdlin
Grigori Orlov
Vladimir Moskvin
Stepan Khoroshev
Sergey Komarov
Knyaz Trubetskoi
Lev Fenin
Smit
Mikhail Astangov
King Sigismund
Ivan Chuvelyov
Vladimir Dorofeyev
Yelizaveta Kuzyurina
Director Vsevolod Pudovkin, Mikhail Doller
Writer Viktor Shklovskiy
Composer Yuri Shaporin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 1939
World premiere 3 November 1939
Release date
3 November 1939 Russia
17 June 1949 Czechoslovakia
Production Mosfilm
Also known as
Minin i Pozharskiy, Liekkien vallassa, Minin and Pozharsky, Minin e Pozarskij, Minin e Pozharsky, Minin i Pożarski, Minin och Pozjarskij, Minjin i Požarski, Moskva brenner, Moskva brinner, Tűz és fergeteg, Минин и Пожарский, ミーニンとポジャルスキー

Film rating

6.3
Rate 13 votes
6.4 IMDb
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