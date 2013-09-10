Menu
The Family

The Family 18+
Synopsis

The Manzoni family, a notorious mafia clan, is relocated to Normandy, France under the witness protection program, where fitting in soon becomes challenging as their old habits die hard.
The Family - trailer in russian
The Family  trailer in russian
Country USA / France
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2013
World premiere 10 September 2013
Release date
20 September 2013 Russia Парадиз 16+
10 October 2013 Australia
19 September 2013 Belarus
23 October 2013 Belgium
20 September 2013 Brazil
13 September 2013 Canada
26 September 2013 Croatia
7 November 2013 Czechia
24 October 2013 Denmark
20 September 2013 Estonia
29 November 2013 Finland
23 October 2013 France
21 November 2013 Germany
22 November 2013 Great Britain
10 October 2013 Greece
26 September 2013 Hungary
13 September 2013 Iceland
20 September 2013 India
20 September 2013 Indonesia
22 November 2013 Ireland
19 September 2013 Israel
17 October 2013 Italy
15 November 2013 Japan
19 September 2013 Kazakhstan
19 September 2013 Kuwait
3 October 2013 Lebanon
13 September 2013 Lithuania
18 October 2013 Mexico
31 October 2013 Netherlands
28 November 2013 North Macedonia
25 October 2013 Norway
27 September 2013 Pakistan
23 October 2013 Philippines
14 November 2013 Portugal
11 October 2013 Romania
19 September 2013 Singapore
1 November 2013 South Africa
22 January 2014 South Korea
15 November 2013 Spain
22 November 2013 Sweden
4 October 2013 Taiwan, Province of China
27 September 2013 Turkey
13 September 2013 USA
19 September 2013 Ukraine
MPAA R
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $78,418,811
Production EuropaCorp, Relativity Media, TF1 Films Production
Also known as
The Family, Malavita, Una familia peligrosa, Familia peligrosa, Farvel til mafiaen, A Család, A Família, Belalı Tanık, Cose nostre - Malavita, Đơn Giản Tôi Là Mafia, Farväl till maffian, Ģimene, Ha'khevre ha'ra'im, La famille, Mafiánovci, Mafiánovi, Mafiaperhe, Malavita - The Family, Malavita: The Family, Maravîta, Perekond, Porachunki, Šeima, Vérmesék, We're a Nice Normal Family, Επικίνδυνη οικογένεια, Коза Ностра, Малавита, Малавита/Malavita, Малавіта, Фамилијата, マラヴィータ, 别惹我, 黑幫追殺令
Director
Luc Besson
Luc Besson
Cast
Robert De Niro
Robert De Niro
Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer
Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones
Dianna Agron
Dianna Agron
Domenick Lombardozzi
Domenick Lombardozzi
Cast and Crew
Film rating

6.7
Rate 40 votes
6.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2319 In the Crime genre  188 In the Drama genre  976 In the Thriller genre  455 In films of USA  1420 In films of France  163
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
savinov_photo 2 April 2015, 12:51
Здравствуйте! Не могу с Вами связаться. Меня интересует, до какого числа будет показ фильма "Малавита" в правильном переводе "GOBLIN"? Именно в этом переводе. Жду ответа!
Toporock 2 April 2015, 12:51
Люку Бессону должно быть стыдно, мог и не снимать в принципе этот фильм. Не денег, ни положительной критики он не заработает на нем. Даже не думайте туда ходить. 1\10
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
The Family - trailer in russian
The Family Trailer in russian
The Family - trailer in russian по версии кураж бамбей
The Family Trailer in russian по версии кураж бамбей
Listen to the
soundtrack The Family
Stills
