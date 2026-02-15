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Poster of The Vikings
7.0
Kinoafisha Films The Vikings
7.0

The Vikings

, 1958
The Vikings
USA / Drama, Adventure / 18+
Poster of The Vikings
7.0

Synopsis

A slave and a Viking prince fight for the love of a captive princess.

Cast

Kirk Douglas
Kirk Douglas
Einar
Tony Curtis
Tony Curtis
Eric
Ernest Borgnine
Ragnar
Janet Leigh
Janet Leigh
Morgana
James Donald
Egbert
Alexander Knox
Father Godwin
Maxine Audley
Enid
Frank Thring
Aella
Eileen Way
Kitala
Edric Connor
Sandpiper
Director Richard Fleischer
Writer Calder Willingham, Dale Wasserman, Edison Marshall
Composer Mario Nascimbene
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 1958
Online premiere 15 February 2026
World premiere 11 June 1958
Release date
1 January 1959 Austria 12
1 January 1959 Brazil
15 December 1958 France
25 December 1958 Germany
28 June 1958 Great Britain
19 September 1958 Ireland PG
26 March 1959 Portugal
5 June 1961 Romania
28 June 1958 USA
Budget $3,500,000
Worldwide Gross $37,559
Production Brynaprod, Curtleigh Productions
Also known as
The Vikings, Los vikingos, Die Wikinger, Les Vikings, Vikingarna, :The Vikings:, Baikingu, De Vikings, Huyền Thoại Viking, I vichinghi, Los vikings, Os Vikings, Viikingit, Vikingai, Vikingek, Vikingene, Vikingerne, Vikingii, Vikingové, Vikings, Vikings, os Conquistadores, Vikinzi, Wikingowie, Οι Βίκινγκς, Викинги, Викингите, Викинзи, Вікінги, ヴァイキング, 七海霸王, 海盗, Els vikings

Film rating

7.0
Rate 14 votes
7 IMDb
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