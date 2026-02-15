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Film rating
7.0
Rate14 votes
7IMDb
Stills
Quotes
Einar[to Ragnar]Oh, stop shouting. You sound like a moose giving birth to a hedgehog.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.