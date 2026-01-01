ProductionMetro-Goldwyn-Mayer (MGM), John Houseman Productions
Also known as
Two Weeks in Another Town, Dos semanas en otra ciudad, Quinze jours ailleurs, Zwei Wochen in einer anderen Stadt, 2 veckor i en annan stad, 2 Weeks in Another Town, A Cidade dos Desiludidos, Două săptămâni în alt oraş, Duas Semanas Noutra Cidade, Due settimane in un'altra città, Dve nedelje u drugom gradu, Dwa tygodnie w innym mieście, Dyo evdomades s' alli poli, Egy amerikai Rómában, Kaksi viikkoa vieraassa kaupungissa, Medaljens bakside, Romada 2 hafta, To uger i Rom, Twee weken van huis, Δύο εβδομάδες σ'άλλη πόλη, Две недели в другом городе, 明日になれば他人
Film rating
6.5
Rate13 votes
6.4IMDb
Stills
Quotes
Jack AndrusWhat's your name?
VeronicaVeronica.
Jack AndrusVeronica what?
VeronicaVeronica What's-the-difference.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.