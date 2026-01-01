Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Two Weeks in Another Town
6.5
Kinoafisha Films Two Weeks in Another Town
6.5

Two Weeks in Another Town

, 1962
Two Weeks in Another Town
USA / Drama / 18+
Poster of Two Weeks in Another Town
6.5

Synopsis

After spending three years in an asylum, a washed-up actor views a minor assignment from his old director in Rome as a chance for personal and professional redemption.

Cast

Kirk Douglas
Kirk Douglas
Jack Andrus
Edward G. Robinson
Edward G. Robinson
Maurice Kruger
Cyd Charisse
Carlotta
George Hamilton
George Hamilton
Davie Drew
Daliah Lavi
Veronica
Claire Trevor
Claire Trevor
Clara Kruger
James Gregory
Brad Byrd
Rosanna Schiaffino
Barzelli
Joanna Roos
Janet Bark
George Macready
Lew Jordan
Director Vincente Minnelli
Writer Charles Schnee, Irwin Shaw
Composer David Raksin
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1962
World premiere 17 August 1962
Release date
4 December 1962 France
22 December 1962 Germany
17 August 1962 USA
Budget $3,959,000
Worldwide Gross $300
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), John Houseman Productions
Also known as
Two Weeks in Another Town, Dos semanas en otra ciudad, Quinze jours ailleurs, Zwei Wochen in einer anderen Stadt, 2 veckor i en annan stad, 2 Weeks in Another Town, A Cidade dos Desiludidos, Două săptămâni în alt oraş, Duas Semanas Noutra Cidade, Due settimane in un'altra città, Dve nedelje u drugom gradu, Dwa tygodnie w innym mieście, Dyo evdomades s' alli poli, Egy amerikai Rómában, Kaksi viikkoa vieraassa kaupungissa, Medaljens bakside, Romada 2 hafta, To uger i Rom, Twee weken van huis, Δύο εβδομάδες σ'άλλη πόλη, Две недели в другом городе, 明日になれば他人

Film rating

6.5
Rate 13 votes
6.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Two Weeks in Another Town

The Devil's Disciple
The Devil's Disciple War, Comedy
1958, USA / Great Britain
7.0
The Bad and the Beautiful
The Bad and the Beautiful Romantic, Documentary
1952, USA
7.0
The Sandpiper
The Sandpiper Drama
1965, USA
6.0
A Matter of Time
A Matter of Time Drama, Romantic, Fantasy
1976, USA / Italy
5.0
On a Clear Day You Can See Forever
On a Clear Day You Can See Forever Drama, Fantasy, Comedy
1970, USA
6.0
Lust for Life
Lust for Life Drama, Biography
1956, USA
7.0
Some Came Running
Some Came Running Romantic, Drama
1958, USA
7.0
The Story of Three Loves
The Story of Three Loves Drama, Romantic, Musical
1953, USA
6.0
The Arrangement
The Arrangement Drama
1969, USA
6.0
The Walls of Jericho
The Walls of Jericho Drama
1948, USA
6.0
By Love Possessed
By Love Possessed Drama
1961, USA
5.0
Ace in the Hole
Ace in the Hole Drama, Film-Noir
1951, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more