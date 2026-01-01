Also known as

Two Weeks in Another Town, Dos semanas en otra ciudad, Quinze jours ailleurs, Zwei Wochen in einer anderen Stadt, 2 veckor i en annan stad, 2 Weeks in Another Town, A Cidade dos Desiludidos, Două săptămâni în alt oraş, Duas Semanas Noutra Cidade, Due settimane in un'altra città, Dve nedelje u drugom gradu, Dwa tygodnie w innym mieście, Dyo evdomades s' alli poli, Egy amerikai Rómában, Kaksi viikkoa vieraassa kaupungissa, Medaljens bakside, Romada 2 hafta, To uger i Rom, Twee weken van huis, Δύο εβδομάδες σ'άλλη πόλη, Две недели в другом городе, 明日になれば他人

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