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Poster of Pocket Money
5.4
Kinoafisha Films Pocket Money
5.4

Pocket Money

, 1972
Pocket Money
USA / Comedy, Western / 18+
Poster of Pocket Money
5.4

Synopsis

Broke and in debt, an otherwise honest cowboy gets mixed up in some shady dealings with a crooked rancher.

Cast

Paul Newman
Paul Newman
Jim Kane
Lee Marvin
Lee Marvin
Leonard
Strother Martin
Bill Garrett
Wayne Rogers
Stretch Russell
Hector Elizondo
Hector Elizondo
Juan
Christine Belford
Adelita
Kelly Jean Peters
Ex-Wife
Gregory Sierra
Chavarin
Fred Graham
Uncle Herb
Matt Clark
American Prisoner
Director Stuart Rosenberg
Writer Terrence Malick, J.P.S. Brown, John Gay
Composer Alex North
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1972
World premiere 1 January 1972
Release date
1 February 1972 Russia 12+
1 February 1972 Kazakhstan
1 January 1972 USA
1 February 1972 Ukraine
MPAA PG
Budget $2,700,000
Production First Artists, Coleytown Productions
Also known as
Pocket Money, Bani de buzunar, Dinheiro Trocado, Dzeparac, Ett jobb för Jim Kane, Jim Kane, Kapesné, Lännen kovanaamat, Les indésirables, Los indeseables, Meu Nome é Jim Kane, Ongewenste vreemdelingen, Per una manciata di soldi..., Plata dulce, Rodeo v Mexiku, Ta' fyren ved hornene, Ursäkta var är tjuren?, Z własnej kieszeni, Zwei glücklose Cowboys, Zwei glücklose Halunken, Zwei Haudegen auf Achse, Δύο ατίθασα λιοντάρια, Οι κομπιναδόροι, Джобни пари, Карманные деньги, Pocket Money - Zwei Haudegen auf Achse

Film rating

5.4
Rate 10 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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