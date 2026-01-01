Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Winning
6.1
Kinoafisha Films Winning
6.1

Winning

, 1969
Winning
USA / Drama, Sport / 18+
Poster of Winning
6.1

Cast

Paul Newman
Paul Newman
Capua
Joanne Woodward
Joanne Woodward
Elora
Robert Wagner
Robert Wagner
Erding
Richard Thomas
Richard Thomas
Charley
David Sheiner
Crawford
Clu Gulager
Larry
Barry Ford
Bottineau
Karen Arthur
Miss Dairy Queen
Bobby Unser
Bobby Unser
Tony Hulman
Tony Hulman
Director James Goldstone
Writer Howard Rodman
Composer Dave Grusin
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 1969
World premiere 22 May 1969
Release date
22 August 1969 Denmark A
14 August 1969 Germany
22 May 1969 USA
Budget $5,000,000
Production Universal Pictures, Newman-Foreman Company, Jennings Lang
Also known as
Winning, 500 millas, Virages, Indianapolis, 500 Milhas, A Grande Competição, Cehennem Yarışı, Győzni Indianapolisban, Indianapolis, pista infernale, Kilparatojen voittaja, Ölüm Sporu, Ölüme Yarışanlar, Paklena Staza Indianapolisa, Peklenska steza Indianapolisa, Quinientas millas, Racer, Rêsâ, Rivalen op Leven en Dood, Vinderen, Vinneren, Víťazstvo, Vítězství, Winning - 'segraren', Zwycięstwo, Άσσοι της ταχύτητος και του ιλίγγου, Ινδιανάπολη: Η μεγάλη κούρσα, Ο νικητής, Победители, レーサー

Film rating

6.1
Rate 12 votes
6.1 IMDb

Quotes

Frank Capua What's that for?
Charley You celebrate, I celebrate, too.
Frank Capua Oh, come on. You don't drink.
Charley Hey, what kind of a put-down is that? I gotta start sometime. I'm sixteen.
Frank Capua You wouldn't even like it.
Charley How do you know unless you try?
Frank Capua Take a sip.
Charley Salud.
[takes a sip]
Charley Good!
Frank Capua Oh, my God. Hey!
Charley I'm gonna get drafted in two years!
Frank Capua So you'll drink when you're drafted!
Charley I won't know how.
Frank Capua You'll know how.
Charley What do you want me to do? Drink with strangers?
Charley Salud.
Frank Capua If you get sick, don't say I didn't warn you.
Charley Salud.
Frank Capua Salud.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Winning

Harry & Son
Harry & Son Drama
1984, USA
6.0
When Time Ran Out...
When Time Ran Out... Drama, Adventure, Action, Thriller
1980, USA / Canada
4.0
Where the Money Is
Where the Money Is Crime, Drama, Comedy
2000, USA / Germany / Great Britain
6.0
Cradle Will Rock
Cradle Will Rock Drama
1999, USA
6.0
Dad
Dad Comedy, Drama
1989, USA
6.0
Blaze
Blaze Drama, Biography
1989, USA
6.0
Fort Apache the Bronx
Fort Apache the Bronx Crime, Drama
1980, USA
6.0
The Drowning Pool
The Drowning Pool Detective, Thriller
1975, USA
6.0
The MacKintosh Man
The MacKintosh Man Thriller
1973, USA / Great Britain
6.0
Pocket Money
Pocket Money Comedy, Western
1972, USA
5.0
WUSA
WUSA Romantic, Drama
1970, USA
5.0
Sometimes a Great Notion
Sometimes a Great Notion Drama, Action, Adventure
1970, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more