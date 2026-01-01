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Poster of The Secret War of Harry Frigg
6.4
Kinoafisha Films The Secret War of Harry Frigg
6.4

The Secret War of Harry Frigg

, 1968
The Secret War of Harry Frigg
USA / Comedy, War / 18+
Poster of The Secret War of Harry Frigg
6.4

Cast

Paul Newman
Paul Newman
Harry Frigg
Sylva Koscina
Countess Francesca Di Montefiore
Andrew Duggan
General Armstrong
Tom Bosley
General Pennypacker
John Williams
John Williams
General Mayhew
Vito Scotti
Vito Scotti
Colonel Ferrucci
Charles Gray
General Cox-Roberts
Jacques Roux
General Rochambeau
Werner Peters
Major von Steignitz
James Gregory
General Prentiss
Director Jack Smight
Writer Peter Stone, Frank Tarloff
Composer Carlo Rustichelli
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1968
World premiere 29 February 1968
Release date
15 March 1968 Denmark 11
11 November 1968 Germany
14 April 1968 Spain
29 February 1968 USA
Production Albion Film Corp. (I)
Also known as
The Secret War of Harry Frigg, Der Etappenheld, Évasion sur commande, La fuga de los generales, A Guerra Secreta de Harry Frigg, Apodrasis kata diatagin, Comando secreto, Dassô dai sakusen, Frække Frigg, Generalernas flykt, Guerra amore e fuga, Meanwhile, Far from the Front, Mestaripakoilija, Ontsnapping op bevel, Que Delícia de Guerra, Războiul secret al lui Harry Frigg, Sahte general, Slaptasis Hario Frigo karas, Tajná válka Harryho Frigga, Tajna vojna Harrya Frigga, Tajná vojna Harryho Frigga, Tajna wojna Harry'ego Frigga, The Chill, Zorg dat je d'r uit komt, Απόδρασις κατά διαταγήν, Тайная война Гарри Фригга, 脱走大作戦, La guerra segreta di Harry Frigg

Film rating

6.4
Rate 12 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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