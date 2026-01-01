Also known as

The Secret War of Harry Frigg, Der Etappenheld, Évasion sur commande, La fuga de los generales, A Guerra Secreta de Harry Frigg, Apodrasis kata diatagin, Comando secreto, Dassô dai sakusen, Frække Frigg, Generalernas flykt, Guerra amore e fuga, Meanwhile, Far from the Front, Mestaripakoilija, Ontsnapping op bevel, Que Delícia de Guerra, Războiul secret al lui Harry Frigg, Sahte general, Slaptasis Hario Frigo karas, Tajná válka Harryho Frigga, Tajna vojna Harrya Frigga, Tajná vojna Harryho Frigga, Tajna wojna Harry'ego Frigga, The Chill, Zorg dat je d'r uit komt, Απόδρασις κατά διαταγήν, Тайная война Гарри Фригга, 脱走大作戦, La guerra segreta di Harry Frigg

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