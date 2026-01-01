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Poster of Harper
6.9
Kinoafisha Films Harper
6.9

Harper

, 1966
Harper
USA / Crime, Detective, Drama / 18+
Poster of Harper
6.9

Synopsis

Lew Harper, a cool private investigator, is hired by a wealthy California matron to locate her kidnapped husband.

Cast

Paul Newman
Paul Newman
Lew Harper
Julie Harris
Betty Fraley
Arthur Hill
Albert Graves
Janet Leigh
Janet Leigh
Susan Harper
Pamela Tiffin
Miranda Sampson
Robert Wagner
Robert Wagner
Allan Taggert
Lauren Bacall
Lauren Bacall
Elaine Sampson
Robert Webber
Robert Webber
Dwight Troy
Shelley Winters
Fay Estabrook
Harold Gould
Sheriff Spanner
Director Jack Smight
Writer William Goldman, Ross Macdonald
Composer Johnny Mandel
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 1966
World premiere 22 February 1966
Release date
4 May 1966 France
2 September 1966 Germany
7 October 1966 Ireland 12
30 March 1966 USA
Budget $3,500,000
Production Gershwin-Kastner Productions
Also known as
Harper, The Moving Target, El blanco móvil, Détective privé, Ein Fall für Harper, Aktieman Harper, Archer, Célpontban, Detective's Story, F.B.I Fakellos 17, akros empisteftikon, F.B.I φάκελος 17, άκρως εμπιστευτικόν, Harper - Célpontban, Harper - privatdetektiven, Harper, Detective Privado, Harper, investigador privado, Harper, o Caçador de Aventuras, Harper, privatdetektiv, Harper: En kille på hugget, Hedefi arıyorum, Lew Harper - privatdetektiv, Lew Harper - yksityisetsivä, O Caçador de Aventuras, Paul Newman Is Harper, Privatni detektiv, Ruchomy cel, Ugoku hyôteki, Харпер, Харпър, 動く標的, Приватни детектив (Харпер)

Film rating

6.9
Rate 15 votes
6.8 IMDb

Quotes

Lew Harper The bottom is loaded with nice people, Albert. Only cream and bastards rise.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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