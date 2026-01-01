An ambitious young executive chooses a loveless marriage and an unfulfilling personal life in exchange for a successful Wall Street career.
CountryUSA
Runtime2 hours 29 minutes
Production year1960
World premiere15 July 1960
Release date
15 July 1960
USA
ProductionLinebrook
Also known as
From the Terrace, Desde la terraza, Du haut de la terrasse, Dalla terrazza, De pe terasă, Desmotes tis idonis, Dikenli yol, Do Alto do Terraço, Fra terrassen, Hävinnyt voittaja, Lycksökaren, Lykkejægeren, Paixões Desenfreadas, Rahalla ei rakkautta, Van het terras gezien, Von der Terrasse, Widok z tarasu, Z terasy, Δεσμώτες της ηδονής, С террасы, 孤独な関係, 露台春潮