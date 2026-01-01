Menu
Poster of From the Terrace
6.7 IMDb Rating: 6.7
Kinoafisha Films From the Terrace

From the Terrace

From the Terrace 18+
Synopsis

An ambitious young executive chooses a loveless marriage and an unfulfilling personal life in exchange for a successful Wall Street career.
Country USA
Runtime 2 hours 29 minutes
Production year 1960
World premiere 15 July 1960
Release date
15 July 1960 USA
Production Linebrook
Also known as
From the Terrace, Desde la terraza, Du haut de la terrasse, Dalla terrazza, De pe terasă, Desmotes tis idonis, Dikenli yol, Do Alto do Terraço, Fra terrassen, Hävinnyt voittaja, Lycksökaren, Lykkejægeren, Paixões Desenfreadas, Rahalla ei rakkautta, Van het terras gezien, Von der Terrasse, Widok z tarasu, Z terasy, Δεσμώτες της ηδονής, С террасы, 孤独な関係, 露台春潮
Director
Mark Robson
Cast
Paul Newman
Paul Newman
Joanne Woodward
Joanne Woodward
Myrna Loy
Ina Balin
Leon Ames
Quotes
Mary St. John Why didn't you bestow this honor on some other girl out there?
Alfred Eaton Because I rather liked the view from the terrace. Then I saw you and I liked the view even more.
Mary St. John You've touched me deeply.
Alfred Eaton But not in the right places.
