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Poster of Sweet Bird of Youth
7.2
Kinoafisha Films Sweet Bird of Youth
7.2

Sweet Bird of Youth

, 1962
Sweet Bird of Youth
USA / Drama / 18+
Poster of Sweet Bird of Youth
7.2

Cast

Paul Newman
Paul Newman
Chance Wayne
Geraldine Page
Geraldine Page
Alexandra Del Lago
Shirley Knight
Shirley Knight
Heavenly Finley
Ed Begley
Ed Begley
'Boss' Finley
Mildred Dunnock
Aunt Nonnie
Rip Torn
Thomas J. Finley, Jr.
Philip Abbott
Dr. George Scudder
Madeleine Sherwood
Miss Lucy
Cory Allen
Scotty
Barry Cahill
Bud
Director Richard Brooks
Writer Tennessee Williams, Richard Brooks
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 1962
World premiere 21 March 1962
Release date
31 August 1962 Germany
9 November 1962 Japan G
29 May 1962 Portugal M/12
28 March 1962 USA
Worldwide Gross $60
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Roxbury Productions Inc.
Also known as
Sweet Bird of Youth, El dulce pájaro de la juventud, Doux oiseau de jeunesse, Slatka ptica mladosti, Süßer Vogel Jugend, Az ifjúság édes madara, Corações na Penumbra, Doce Pássaro da Juventude, Dolç ocell de joventut, Dulce pájaro de juventud, Dulcea pasăre a tinereții, La dolce ala della giovinezza, Nuoruuden suloinen lintu, Skjønne ungdom, Sladké ptáče mládí, Sladký pták mládí, Sladký vták mladosti, Słodki ptak młodości, To glyko pouli tis niotis, Ungdoms ljuva fågel, Ungdoms søde fugl, Yaralı kadın, Το γλυκό πουλί της νιότης, Сладката птица на младостта, Сладкоголосая птица юности, 春浓满楼情痴狂, 渇いた太陽, かわいたたいよう

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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