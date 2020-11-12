ProductionMetro-Goldwyn-Mayer (MGM), Roxbury Productions Inc.
Also known as
Sweet Bird of Youth, El dulce pájaro de la juventud, Doux oiseau de jeunesse, Slatka ptica mladosti, Süßer Vogel Jugend, Az ifjúság édes madara, Corações na Penumbra, Doce Pássaro da Juventude, Dolç ocell de joventut, Dulce pájaro de juventud, Dulcea pasăre a tinereții, La dolce ala della giovinezza, Nuoruuden suloinen lintu, Skjønne ungdom, Sladké ptáče mládí, Sladký pták mládí, Sladký vták mladosti, Słodki ptak młodości, To glyko pouli tis niotis, Ungdoms ljuva fågel, Ungdoms søde fugl, Yaralı kadın, Το γλυκό πουλί της νιότης, Сладката птица на младостта, Сладкоголосая птица юности, 春浓满楼情痴狂, 渇いた太陽, かわいたたいよう
Film rating
7.2
Rate10 votes
7.1IMDb
Updated 12 November 2020
Stills
Quotes
Chance WayneI like you. You are a nice monster.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.