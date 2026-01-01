Menu
Poster of Defending Your Life
Poster of Defending Your Life
Рейтинги
7.2 IMDb Rating: 7.2
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Defending Your Life

Defending Your Life

Defending Your Life 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

In an afterlife way station resembling a block of hotels, the lives of the recently-deceased are examined in a court-like setting.
Country USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 1991
World premiere 22 March 1991
Release date
22 March 1991 Russia 12+
13 June 1991 Germany
28 June 1991 Great Britain
22 March 1991 Kazakhstan
22 March 1991 USA
22 March 1991 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $16,371,596
Production Geffen Pictures
Also known as
Defending Your Life, Visa al paraíso, Rendezvous im Jenseits, Apginti gyvenimą, Braniti svoje zivljenje, C'est ma mort après tout!, Camino al paraíso, El cielo... próximamente, Em Defesa da Vida, Eterno paraíso, Himlen tur eller retur?, Matkalla taivaaseen, Prossima fermata: paradiso, Rendez-vous au paradis, Transit til himlen, Tranzit a mindenhatóhoz, Um Visto Para o Céu, Un judici celestial, W obronie życia, Yperspizontas ti zoi mas, Υπερασπίζοντας τη ζωή μας, Бранећи свој живот, Да защитиш живота си, Заради іншого життя, Защищая твою жизнь, 영혼의 사랑, あなたの死後にご用心！, 陰陽界生死戀
Director
Albert Brooks
Albert Brooks
Cast
Albert Brooks
Albert Brooks
Meryl Streep
Meryl Streep
Rip Torn
Lee Grant
Buck Henry
Cast and Crew
Film rating

7.2
Rate 12 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
