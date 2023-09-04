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Film rating
6.6
Rate13 votes
6.9IMDb
Updated 4 September 2023
Quotes
SarahI have sinned. You cannot imagine my suffering. My only happiness is when I sleep. When I wake, the nightmare begins.
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