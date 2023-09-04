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Poster of The French Lieutenant's Woman
6.6
Kinoafisha Films The French Lieutenant's Woman
6.6

The French Lieutenant's Woman

, 1981
The French Lieutenant's Woman
Great Britain / Romantic / 18+
Poster of The French Lieutenant's Woman
6.6

Cast

Meryl Streep
Meryl Streep
Sarah and Anna
Jeremy Irons
Jeremy Irons
Charles and Mike
Emily Morgan
Mary
Leo McKern
Hilton McRae
Hilton McRae
Sam
Charlotte Mitchell
Mrs. Tranter
Lynsey Baxter
Ernestina
Jean Faulds
Cook
Peter Vaughan
Mr. Freeman
Colin Jeavons
Vicar
Liz Smith
Mrs. Fairley
Director Karel Reisz
Writer Harold Pinter, John Fowles
Composer Carl Davis
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 1981
World premiere 28 August 1981
Release date
28 August 1981 Russia 12+
11 February 1982 Argentina
3 December 1981 Australia
29 April 1982 Belgium
18 September 1981 Canada
18 December 1981 Denmark
1 January 1982 Finland
17 March 1982 France
11 March 1982 Germany
28 August 1981 Great Britain
12 March 1982 Greece
20 October 1983 Hungary
29 January 1982 Ireland
20 November 1981 Italy
1 February 1982 Japan
28 August 1981 Kazakhstan
17 December 1982 Mexico
28 January 1982 Netherlands
1 December 1981 Norway
18 January 1982 Philippines
31 December 1981 Poland
25 December 1981 Portugal
18 December 1981 Spain
12 March 1982 Sweden
16 October 1981 USA
12 June 1989 USSR
28 August 1981 Ukraine
26 March 1982 Uruguay
MPAA R
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $26,890,068
Production Juniper Films
Also known as
The French Lieutenant's Woman, La amante del teniente francés, Den franske löjtnantens kvinna, Die Geliebte des französischen Leutnants, Francouzova milenka, La maîtresse du lieutenant français, La mujer del teniente francés, Ranskalaisen luutnantin nainen, Žena francuskog poručnika, Женщина французского лейтенанта, A Amante do Tenente Francês, A francia hadnagy szeretője, A Mulher do Tenente Francês, Den franske løjtnants kvinde, Den franske løytnantens kvinne, Francúzova milenka, Fransız teğmeninin kadını, Furansu-gun chûi no onna, Kochanica Francuza, La dona del tinent francès, La donna del tenente francese, Prantsuse leitnandi tüdruk, Η ερωμένη του γάλλου λοχαγού, Η ερωμένη του γάλλου υπολοχαγού, Жената на френския лейтенант, Жінка французького лейтенанта, フランス軍中尉の女, 法国中尉的女人, 法國中尉的女人, La maîtresse du lieutenant francais

Film rating

6.6
Rate 13 votes
6.9 IMDb
Updated 4 September 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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