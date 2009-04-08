Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 42 minutes
Production year
2009
Online premiere
23 April 2009
World premiere
8 April 2009
Release date
|8 April 2009
|Russia
|
|6+
|25 June 2009
|Australia
|
|
|28 May 2009
|Austria
|
|AA
|11 June 2009
|Brazil
|
|
|7 May 2009
|Denmark
|
|
|17 June 2009
|France
|
|
|4 June 2009
|Germany
|
|
|1 May 2009
|Great Britain
|
|
|1 May 2009
|Italy
|
|
|8 April 2009
|Kazakhstan
|
|
|10 April 2009
|Romania
|
|AP
|8 May 2009
|Spain
|
|7i
|10 April 2009
|USA
|
|
|8 April 2009
|Ukraine
|
|
MPAA
G
Budget
$30,000,000
Worldwide Gross
$155,649,017
Production
Walt Disney Pictures, It's a Laugh Productions, Millar Gough Ink
Also known as
Hannah Montana: The Movie, Hanna Montana - La película, Hannah Montana - La película, Hannah Montana - Le film, Hannah Montana: La película, Hannah Montana: O Filme, Ханна Монтана, Hana Montana: filmas, Hanna Montana, Hanna Montana - Bíómyndin, Hannah Montana - Der Film, Hannah Montana - The Movie, Hannah Montana film, Hannah Montana the movie, Hannah Montana-elokuva, Hannah Montana: A film, Hannah Montana: Filmen, Hannah Montana: ha'seret, Hannah Montana. Film, Χάνα Μοντάνα: Η ταινία, Хана Монтана, Хана Монтана: Филм, ハンナ・モンタナ ザ・ムービー, 孟漢娜電影版, 汉娜蒙塔娜：电影版, 乖乖女是大明星