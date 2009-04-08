Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Hannah Montana: The Movie
4.7
Hannah Montana: The Movie - Trailer
Kinoafisha Films Hannah Montana: The Movie
4.7

Hannah Montana: The Movie

, 2009
Hannah Montana: The Movie
USA / Comedy, Family, Musical / 18+
Trailers
Poster of Hannah Montana: The Movie
4.7
Hannah Montana: The Movie - Trailer
Hannah Montana: The Movie  Trailer

Cast

Miley Cyrus
Miley Cyrus
Miley
Taylor Swift
Taylor Swift
Emily Osment
Emily Osment
Lilly Truscott
Tyra Banks
Tyra Banks
Melora Hardin
Melora Hardin
Billy Ray Cyrus
Billy Ray Cyrus
Robby Ray
Vanessa Williams
Vanessa Williams
Vita
Jason Earles
Jackson
Mitchel Musso
Oliver
Moises Arias
Moises Arias
Rico
Lucas Till
Lucas Till
Travis Brody
Margo Martindale
Margo Martindale
Ruby
Director Peter Chelsom
Writer Dan Berendsen, Michael Poryes, Rich Correll, Barry O'Brien
Composer John Debney
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2009
Online premiere 23 April 2009
World premiere 8 April 2009
Release date
8 April 2009 Russia 6+
25 June 2009 Australia
28 May 2009 Austria AA
11 June 2009 Brazil
7 May 2009 Denmark
17 June 2009 France
4 June 2009 Germany
1 May 2009 Great Britain
1 May 2009 Italy
8 April 2009 Kazakhstan
10 April 2009 Romania AP
8 May 2009 Spain 7i
10 April 2009 USA
8 April 2009 Ukraine
MPAA G
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $155,649,017
Production Walt Disney Pictures, It's a Laugh Productions, Millar Gough Ink
Also known as
Hannah Montana: The Movie, Hanna Montana - La película, Hannah Montana - La película, Hannah Montana - Le film, Hannah Montana: La película, Hannah Montana: O Filme, Ханна Монтана, Hana Montana: filmas, Hanna Montana, Hanna Montana - Bíómyndin, Hannah Montana - Der Film, Hannah Montana - The Movie, Hannah Montana film, Hannah Montana the movie, Hannah Montana-elokuva, Hannah Montana: A film, Hannah Montana: Filmen, Hannah Montana: ha'seret, Hannah Montana. Film, Χάνα Μοντάνα: Η ταινία, Хана Монтана, Хана Монтана: Филм, ハンナ・モンタナ　ザ・ムービー, 孟漢娜電影版, 汉娜蒙塔娜：电影版, 乖乖女是大明星

Film rating

4.7
Rate 16 votes
4.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Film Trailers

All trailers
Hannah Montana: The Movie - Trailer
Hannah Montana: The Movie Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Hannah Montana: The Movie
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Hannah Montana: The Movie

Justin Bieber: Never Say Never
Justin Bieber: Never Say Never Musical
2011, USA
4.0
One Direction: This Is Us
One Direction: This Is Us Musical, Documentary
2013, USA
5.0
Justin Bieber's Believe
Justin Bieber's Believe Musical
2013, USA
4.0
The Doors: When You're Strange
The Doors: When You're Strange Musical, Documentary
2009, USA
7.0
Vampire Sisters
Vampire Sisters Adventure, Fantasy, Drama, Family, Comedy
2012, Germany
6.0
Monte Carlo
Monte Carlo Comedy
2011, USA
6.0
Ramona and Beezus
Ramona and Beezus Comedy, Family
2010, USA
7.0
Wizards of Waverly Place: The Movie
Wizards of Waverly Place: The Movie Adventure, Comedy, Drama
2009, USA
6.0
Hotel for Dogs
Hotel for Dogs Comedy
2009, USA / Germany
6.0
Princess Protection Program
Princess Protection Program Comedy, Drama, Family
2009, USA
5.0
Another Cinderella Story
Another Cinderella Story Comedy, Family, Music
2008, USA / Canada
5.0
High School Musical 3: Senior Year
High School Musical 3: Senior Year Romantic, Comedy, Musical, Family, Drama
2008, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more