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Poster of A Cinderella Story
6.8
Kinoafisha Films A Cinderella Story
6.8

A Cinderella Story

, 2004
Cinderella Story, A
USA, Canada / Romantic, Comedy / 18+
Poster of A Cinderella Story
6.8

Cast

Hilary Duff
Hilary Duff
Sam
Jennifer Coolidge
Jennifer Coolidge
Fiona
Dan Byrd
Dan Byrd
Carter
Regina King
Regina King
Rhonda
Julie Gonzalo
Shelby
Lin Shaye
Lin Shaye
Mrs. Wells
Andrea Avery Ray
Gabriella
Mary Pat Gleason
Eleanor
Paul Rodriguez
Whip Hubley
Kevin Kilner
Simon Helberg
Simon Helberg
Director Mark Rosman
Writer Leigh Dunlap
Composer Christophe Beck
Cast and Crew

Film details

Country USA / Canada
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2004
Online premiere 20 August 2004
World premiere 10 July 2004
Release date
16 September 2004 Russia 12+
16 September 2004 Belarus
1 October 2004 Brazil L
20 August 2004 Germany
1 February 2005 Great Britain
6 February 2025 Iceland Allowed
20 August 2004 Italy
16 September 2004 Kazakhstan
16 July 2004 Mexico B
7 October 2004 Netherlands
10 July 2004 USA
16 September 2004 Ukraine
MPAA PG
Budget $19,000,000
Worldwide Gross $70,080,371
Production Warner Bros., Gaylord Films, Clifford Werber Productions
Also known as
A Cinderella Story, La nueva cenicienta, A Cinderella Story - En askungesaga, A História da Cinderela, A Nova Cinderela, Chuyện Nàng Lọ Lem, Cinderella Story, Comme Cendrillon, En Askepotthistorie, Historia Kopciuszka, Külkedisi Masalı, Los Angeles-i tündérmese, Mia syghroni Stahtopouta, Moderní Popelka, Një Histori Hirusheje, O Cenușăreasă modernă, Pelenės istorija, Pelnrušķītes stāsts, Pepeljugina priča, Pepelkina zgodba, Tuhkatriinu lugu, Tuhkimotarina, Una Cenicienta moderna, Una Ventafocs moderna, Une aventure de Cendrillon, Untitled 'Cinderella' Project, Μια σύγχρονη σταχτοπούτα, История Золушки, История на Пепеляшка, Историята на Пепеляшка, Історія Попелюшки, Прича о Пепељуги, ए सिण्ड्रेला स्टोरी, シンデレラ・ストーリー, 灰姑娘的玻璃手機, Cinderella Story 1, Popoluškin príbeh, 신데렐라 스토리, A Cinderella Story 1, 신데렐라 스토리 1

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6 IMDb
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Best Comedies 
Updated 25 December 2023
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soundtrack A Cinderella Story
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