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Poster of 42
7.5
42 - International trailer
Kinoafisha Films 42
7.5

42

, 2013
42
USA / Sport, Drama, Biography / 18+
Trailers
Poster of 42
7.5
42 - International trailer
42  International trailer

Synopsis

This movie is about Jackie Robinson and his journey to becoming a Brooklyn Dodger and his life during that time.

Cast

Harrison Ford
Harrison Ford
Branch Rickey
Alan Tudyk
Alan Tudyk
Ben Chapman
Christopher Meloni
Christopher Meloni
Leo Durocher
Lucas Black
Lucas Black
Pee Wee Reese
John C. McGinley
John C. McGinley
Ryan Merriman
Dixie Walker
Hamish Linklater
Hamish Linklater
Ralph Branca
Chadwick Boseman
Chadwick Boseman
Jackie Robinson
T.R. Knight
T.R. Knight
Harold Parrott
Nicole Beharie
Nicole Beharie
Rachel Robinson
André Holland
André Holland
Wendell Smith
Director Brian Helgeland
Writer Brian Helgeland
Composer Mark Isham
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 2013
Online premiere 2 July 2013
World premiere 9 April 2013
Release date
12 April 2013 Russia 12+
25 April 2013 Argentina
1 May 2013 Australia
12 April 2013 Brazil
12 April 2013 Canada
8 August 2013 Germany
13 September 2013 Great Britain
13 September 2013 Ireland
1 November 2013 Japan
12 April 2013 Kazakhstan
2 May 2013 New Zealand
12 April 2013 Romania 12
19 April 2013 Taiwan
12 April 2013 USA
12 April 2013 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $97,510,197
Production Warner Bros., Legendary Entertainment, Legendary Pictures
Also known as
42, 42: La verdadera historia de una leyenda del deporte, 42 - A História de uma Lenda, 42 - Die wahre Geschichte einer Sportlegende, 42 - La vera storia di una leggenda americana, 42 - Prawdziwa historia amerykańskiej legendy, 42 世界を変えた男, 42: A História de uma Lenda, 42: L'histoire de Jackie Robinson, 42: The Jackie Robinson Story, 42: The True Story Of A Sports Legend, 42号传奇, A 42-es, Cầu Thủ Bóng Chày, Untitled Jackie Robinson Project, Номер 42-ри, 傳奇42號, 42号, Сорок два, 四十二號傳奇, 42 (2013), The 42 story

Film rating

7.5
Rate 11 votes
7.5 IMDb

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soundtrack 42

Quotes

Pee Wee Reese Maybe tomorrow, we'll all wear 42, so nobody could tell us apart.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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