Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Seeking a Friend for the End of the World
Poster of Seeking a Friend for the End of the World
Poster of Seeking a Friend for the End of the World
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 6.7
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Seeking a Friend for the End of the World

Seeking a Friend for the End of the World

Seeking a Friend for the End of the World 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

As an asteroid nears Earth, a man finds himself alone after his wife leaves in a panic. He decides to take a road trip to reunite with his high school sweetheart. Accompanying him is a neighbor who inadvertently puts a wrench in his plan.
Seeking a Friend for the End of the World - trailer in russian
Seeking a Friend for the End of the World  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2012
Online premiere 12 December 2012
World premiere 22 June 2012
Release date
19 July 2012 Russia UPI 16+
23 August 2012 Australia
19 July 2012 Belarus
8 August 2012 Belgium
31 August 2012 Brazil
20 August 2012 Bulgaria
22 June 2012 Canada
18 October 2012 Chile
5 July 2012 Croatia
24 August 2012 Estonia
21 September 2012 France
19 September 2012 Germany
13 July 2012 Great Britain
9 August 2012 Greece
6 September 2012 Hong Kong
26 July 2012 Hungary
10 August 2012 Iceland
13 July 2012 Ireland
12 July 2012 Israel
17 August 2012 Italy
18 January 2013 Japan
19 July 2012 Kazakhstan
17 August 2012 Lithuania
9 August 2012 Netherlands
13 July 2012 Poland
27 September 2012 Portugal
2 August 2012 Singapore
5 July 2012 Slovenia
14 August 2013 South Korea
14 November 2012 Sweden
14 September 2012 Turkey
22 June 2012 USA
19 July 2012 Ukraine
MPAA R
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $11,681,781
Production Focus Features, Mandate Pictures, Indian Paintbrush
Also known as
Seeking a Friend for the End of the World, Buscando un amigo para el fin del mundo, Até Que o Fim do Mundo nos Separe, Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt, Caut prieten pentru sfârşitul lumii, Cercasi amore per la fine del mondo, Drusha havera le'sof ha'olam, Harika pou se gnorisa, Hľadám priateľa pre koniec sveta, İlk ve Son Aşkım, Iscem ljubezen pred koncem sveta, Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, Kartu iki pasaulio pabaigos, Maailma viimane armulugu, Meklēju draugu pasaules galam, Míg a világvége el nem választ, Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo, Przyjaciel do końca świata, Recherche ami pour partager fin du monde, Sutinaa maailmanlopun edellä, Tražeći ljubav za kraj svijeta, Traženje prijatelja za smak sveta, Tri Kỷ Ngày Tận Thế, Χάρηκα που σε γνώρισα, Ищу друга на конец света, Търси се приятел за края на света, Шукаю друга на кінець світу, सीकिंग ए फ्रेंड फॉर द एंड ऑफ़ द वर्ल्ड, エンド・オブ・ザ・ワールド, 末日倒數怎麼伴？, 末日情缘
Director
Lorene Scafaria
Lorene Scafaria
Cast
Steve Carell
Steve Carell
Keira Knightley
Keira Knightley
Melanie Lynskey
Melanie Lynskey
Patton Oswalt
Patton Oswalt
T.J. Miller
T.J. Miller
Cast and Crew
Similar films for Seeking a Friend for the End of the World
The Way Way Back 7.4
The Way Way Back (2013)
Date Night 6.8
Date Night (2010)
Dinner for Schmucks 6.4
Dinner for Schmucks (2010)
Get Smart 7.0
Get Smart (2008)
Dan in Real Life 6.8
Dan in Real Life (2007)
Laggies 6.9
Laggies (2014)
St. Vincent 7.7
St. Vincent (2014)
Hector and the Search for Happiness 6.7
Hector and the Search for Happiness (2014)
These Final Hours 6.1
These Final Hours (2013)
Begin Again 7.4
Begin Again (2013)
In a World... 6.2
In a World... (2013)
Safety Not Guaranteed 6.4
Safety Not Guaranteed (2012)
Film in Collections
Films about the End of the World and Survival in a Post-Apocalyptic World Films about the End of the World and Survival in a Post-Apocalyptic World

Film rating

6.9
Rate 14 votes
6.7 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
LemonTea 2 April 2015, 12:51
Фильм просто ЖЕСТЬ !! Бредятина полнейшая. Сколько интересно денег заплатили Стив Кареллу , что он снялся в такой ОХИНЕЕ. Где там комедия ,… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Seeking a Friend for the End of the World - trailer in russian
Seeking a Friend for the End of the World Trailer in russian
Seeking a Friend for the End of the World - тв ролик 8
Seeking a Friend for the End of the World Тв ролик 8
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Here
Here
2024, USA, Drama
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more