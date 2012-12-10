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Poster of Jack Reacher
7.4
Jack Reacher - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Jack Reacher
7.4

Jack Reacher

, 2012
Jack Reacher
USA / Thriller, Detective / 18+
Trailers
Poster of Jack Reacher
7.4
Jack Reacher - Dubbed trailer
Jack Reacher  Dubbed trailer

Synopsis

A homicide investigator digs deeper into a case involving a trained military sniper who shot five random victims.

Cast

Tom Cruise
Tom Cruise
Reacher
Rosamund Pike
Rosamund Pike
Helen
Robert Duvall
Robert Duvall
Richard Jenkins
Richard Jenkins
Rodin
Jai Courtney
Jai Courtney
Charlie
Werner Herzog
Werner Herzog
The Zec
Alexia Fast
Alexia Fast
Sandy
David Oyelowo
David Oyelowo
Emerson
Vladimir Sizov
Vlad
Joseph Sikora
Joseph Sikora
Barr
Michael Raymond-James
Michael Raymond-James
Linsky
Director Christopher McQuarrie
Writer Lee Child, Christopher McQuarrie
Composer Joe Kraemer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2012
Online premiere 22 November 2021
World premiere 10 December 2012
Release date
10 January 2013 Russia Централ Партнершип 16+
10 January 2013 Argentina
2 January 2013 Australia
4 January 2013 Austria
20 December 2012 Bahrain
10 January 2013 Belarus
26 December 2012 Belgium
1 January 2013 Bolivia
11 January 2013 Brazil
28 December 2012 Bulgaria
27 December 2012 Cambodia
21 December 2012 Canada
10 January 2013 Chile
16 February 2013 China
11 January 2013 Colombia
27 December 2012 Croatia
3 January 2013 Czechia
3 January 2013 Denmark
1 March 2013 Ecuador
26 December 2012 Egypt
28 December 2012 Estonia
24 January 2013 Finland
26 December 2012 France
21 December 2012 Germany
26 December 2012 Great Britain
31 January 2013 Greece
20 December 2012 Hong Kong
3 January 2013 Hungary
11 January 2013 Iceland
28 December 2012 India
28 December 2012 Indonesia
26 December 2012 Ireland
27 December 2012 Israel
3 January 2013 Italy
1 February 2013 Japan
10 January 2013 Kazakhstan
20 December 2012 Kuwait
28 December 2012 Latvia
20 December 2012 Lebanon
28 December 2012 Lithuania
20 December 2012 Malaysia
4 January 2013 Mexico
25 December 2012 Netherlands
3 January 2013 New Zealand
4 January 2013 Nigeria
3 January 2013 North Macedonia
4 January 2013 Norway
28 December 2012 Pakistan
1 January 2013 Peru
9 January 2013 Philippines
11 January 2013 Poland
27 December 2012 Portugal
28 December 2012 Romania
3 January 2013 Serbia
10 January 2013 Singapore
27 December 2013 Slovakia
27 December 2012 Slovenia
28 December 2012 South Africa
17 January 2013 South Korea
11 January 2013 Spain
4 January 2013 Sweden
3 January 2013 Switzerland 16
27 December 2012 Taiwan
27 December 2012 Thailand
21 December 2012 Turkey
20 December 2012 UAE
21 December 2012 USA
10 January 2013 Ukraine
4 January 2013 Uruguay
22 February 2013 Venezuela
28 December 2012 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $218,340,595
Production Paramount Pictures, Skydance Media, H2L Media "AKA" Mutual Film Company
Also known as
Jack Reacher, Jack Reacher: Bajo la mira, Джек Ричер, Džek Ričer, Džekas Ryčeris, Džeks Rīčers, Jack Reacher - La prova decisiva, Jack Reacher - Tappajan jäljillä, Jack Reacher: Jednym strzałem, Jack Reacher: O Último Tiro, Jack Reacher: Phát Súng Cuối Cùng, Jack Reacher: Poslední výstřel, Jack Reacher: Posledný výstrel, Jack Reacher: Tappajan jäljillä, Jack Reacher. Un glont la tinta, Jek Richer, One Shot, Outlaw, Stretch, Джак Ричър, Джек Річер, Џек Ричер, जैक रीचर, 잭 리처, アウトロー, 一击, 侠探杰克, 完美嫌犯, 射杀疑云, 杰克·理查尔, 游侠杰克, 神隱任務, Xhek Riçer, 잭리처, Jack Reacher. Un glonț la țintă, ג'ק ריצ'ר, جک ریچر, Jack Reacher : Phát Súng Cuối Cùng, جاك ريتشر, แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ, ჯეკ რიჩერი, アウトロー：2012, 烈探狙击

Film rating

7.4
Rate 71 votes
7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1137 In the Thriller genre  200 In the Detective genre  16 In films of USA  694 In films of 2012  26

Film Trailers

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Quotes

Jack Reacher There are four types of people who join the military. For some, it's a family trade. Others are patriots, eager to serve. Next, you have those who just need a job. Than there's the kind who want a legal means of killing other people.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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