|8 June 2017
|Russia
|UPI
|12+
|8 June 2017
|Argentina
|8 June 2017
|Australia
|8 June 2017
|Azerbaijan
|8 June 2017
|Belarus
|7 June 2017
|Belgium
|8 June 2017
|Brazil
|9 June 2017
|Canada
|8 June 2017
|Chile
|8 June 2017
|Colombia
|8 June 2017
|Czechia
|8 June 2017
|Denmark
|9 June 2017
|Estonia
|14 June 2017
|France
|8 June 2017
|Germany
|9 June 2017
|Great Britain
|8 June 2017
|Greece
|8 June 2017
|Hong Kong
|8 June 2017
|Hungary
|9 June 2017
|India
|7 June 2017
|Indonesia
|9 June 2017
|Ireland
|8 June 2017
|Italy
|28 July 2017
|Japan
|8 June 2017
|Kazakhstan
|9 June 2017
|Lithuania
|8 June 2017
|Netherlands
|9 June 2017
|Norway
|7 June 2017
|Philippines
|8 June 2017
|Portugal
|8 June 2017
|Puerto Rico
|9 June 2017
|Romania
|8 June 2017
|Singapore
|8 June 2017
|Slovakia
|12
|6 June 2017
|South Korea
|9 June 2017
|Spain
|9 June 2017
|Sweden
|14 June 2017
|Switzerland
|8 June 2017
|Taiwan
|9 June 2017
|USA
|8 June 2017
|Ukraine
|8 June 2017
|Uzbekistan
|24 June 2017
|Viet Nam