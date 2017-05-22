Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Mummy
6.3
The Mummy - Dubbed trailer 3
Kinoafisha Films The Mummy
6.3

The Mummy

, 2017
The Mummy
USA / Fantasy, Adventure, Action / 18+
Trailers
Poster of The Mummy
6.3
The Mummy - Dubbed trailer 3
The Mummy  Dubbed trailer 3

Synopsis

An ancient princess is awakened from her crypt beneath the desert, bringing with her malevolence grown over millennia, and terrors that defy human comprehension.

Cast

Tom Cruise
Tom Cruise
Nick Morton
Sofia Boutella
Sofia Boutella
Ahmanet
Russell Crowe
Russell Crowe
Henry Jekyll
Annabelle Wallis
Annabelle Wallis
Jenny Halsey
Courtney B. Vance
Courtney B. Vance
Colonel Greenway
Jake Johnson
Jake Johnson
Sgt. Vail
Chasty Ballesteros
Chasty Ballesteros
Javier Botet
Javier Botet
Marwan Kenzari
Marwan Kenzari
Malik
Alaa Oumouzoune
Alaa Oumouzoune
Simon Atherton
Crusader
Stephen Thompson
First Man
Director Alex Kurtzman
Writer David Koepp, Christopher McQuarrie, Dylan Kussman, Jon Spaihts
Composer Brian Tyler
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2017
Online premiere 9 June 2017
World premiere 22 May 2017
Release date
8 June 2017 Russia UPI 12+
8 June 2017 Argentina
8 June 2017 Australia
8 June 2017 Azerbaijan
8 June 2017 Belarus
7 June 2017 Belgium
8 June 2017 Brazil
9 June 2017 Canada
8 June 2017 Chile
8 June 2017 Colombia
8 June 2017 Czechia
8 June 2017 Denmark
9 June 2017 Estonia
14 June 2017 France
8 June 2017 Germany
9 June 2017 Great Britain
8 June 2017 Greece
8 June 2017 Hong Kong
8 June 2017 Hungary
9 June 2017 India
7 June 2017 Indonesia
9 June 2017 Ireland
8 June 2017 Italy
28 July 2017 Japan
8 June 2017 Kazakhstan
9 June 2017 Lithuania
8 June 2017 Netherlands
9 June 2017 Norway
7 June 2017 Philippines
8 June 2017 Portugal
8 June 2017 Puerto Rico
9 June 2017 Romania
8 June 2017 Singapore
8 June 2017 Slovakia 12
6 June 2017 South Korea
9 June 2017 Spain
9 June 2017 Sweden
14 June 2017 Switzerland
8 June 2017 Taiwan
9 June 2017 USA
8 June 2017 Ukraine
8 June 2017 Uzbekistan
24 June 2017 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $125,000,000
Worldwide Gross $409,231,607
Production Universal Pictures, Dark Universe, Perfect World Pictures
Also known as
The Mummy, La momia, Mumija, A Múmia, Die Mumie, Mumia, Мумия, Ha'moumiya, La momie, La mummia, Múmia, Mumie, Mūmija, Mumya, Muumia, The Mummy: Cursed Princess of the Desert, Untitled Mummy Reboot, Xác Ướp, Η μούμια, Мумията, Мумія, ザ・マミー　呪われた砂漠の王女, 新木乃伊, 盜墓迷城, 神鬼傳奇, المومياء, 神鬼传奇, The Mummy 3D, Mumien, 盗墓迷城, The Mummy: King of the Dead, 新神鬼傳奇

Film rating

6.3
Rate 100 votes
5.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3039 In the Fantasy genre  219 In the Adventure genre  577 In the Action genre  686 In films of USA  1838 In films of 2017  122
Updated 27 February 2026

Film Trailers

All trailers
The Mummy - Dubbed trailer 3
The Mummy Dubbed trailer 3
The Mummy - Dubbed trailer 2
The Mummy Dubbed trailer 2
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack The Mummy
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Mummy

The Mummy Returns
The Mummy Returns Thriller, Adventure, Fantasy, Action, Horror
2001, USA
6.0
The Mummy
The Mummy Thriller, Comedy, Action, Fairy Tale, Horror, Adventure
1999, USA
7.0
Gods of Egypt
Gods of Egypt Adventure, Fantasy
2016, USA
6.0
The Morrigan
The Morrigan Horror
2025, Great Britain
5.0
M:I 6 - Mission Impossible
M:I 6 - Mission Impossible Action, Thriller, Adventure
2018, USA
7.0
Mission: Impossible - Rogue Nation
Mission: Impossible - Rogue Nation Adventure, Action, Thriller
2015, USA
7.0
Mission: Impossible - Ghost Protocol
Mission: Impossible - Ghost Protocol Action
2011, USA
7.0
The Dark Tower
The Dark Tower Fantasy, Sci-Fi, Western, Horror
2017, USA
6.0
American Made
American Made Thriller, Crime
2017, USA
7.0
Jack Reacher: Never Go Back
Jack Reacher: Never Go Back Drama, Detective, Action, Crime, Thriller
2016, USA
6.0
The Great Wall
The Great Wall Thriller, Mystery
2016, USA
6.0
Oblivion
Oblivion Action, Sci-Fi
2013, USA
7.0
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Above and Below
Above and Below
2026, USA / Spain, Action, Thriller
Lucky Strike
Lucky Strike
2026, USA, Action, Drama, War
Never After Dark
Never After Dark
2026, Japan, Crime, Fantasy, Horror
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more