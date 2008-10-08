Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Khamsa
6.8
Kinoafisha Films Khamsa
6.8

Khamsa

, 2008
Khamsa
France / Drama / 18+
Poster of Khamsa
6.8

Cast

Marco Cortes
Khamsa
Raymond Adam
Coyote
Simon Abkarian
Simon Abkarian
Le père
Magalie Contreras
Rita
Emmanuel Adam
Tony Fourmann
Tony
Mehdi Laribi
Rachitique
Maëva Fertier
Lola
Sarah-Laure Estragnat
Mélodia
Ezaï Canlay
Ezaï
Saïd Kerkache
La Fouine
Director Karim Dridi
Writer Karim Dridi
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2008
World premiere 8 October 2008
Release date
8 October 2008 France
Worldwide Gross $268,712
Production Mirak Films, Arte France Cinéma, Canal+
Also known as
Khamsa, Die Hand Fatimas

Film rating

6.8
Rate 14 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Khamsa

Everybody Hates Johan
Everybody Hates Johan Comedy
2022, Norway
7.0
Falcon Lake
Falcon Lake Drama, Romantic
2022, Canada / France
7.0
Valmont
Valmont Romantic, Drama
1989, France / USA
7.0
The Last Flight
The Last Flight Adventure, Drama
2009, France
6.0
The Audition
The Audition Drama
2019, Germany / France
6.0
1915
1915 Drama
2015, USA
5.0
The Cut
The Cut Drama
2014, Germany / France / Poland / Turkey / Canada / Russia / Italy
7.0
Rage
Rage Drama
2009, Great Britain / USA
6.0
To Take a Wife
To Take a Wife Drama
2004, Israel / France
6.0
Chant des mariées, Le
Chant des mariées, Le Drama, War
2008, France / Tunisia
6.0
Rendition
Rendition Drama, Thriller
2007, USA / South Africa
7.0
The Army of Crime
The Army of Crime War, History, Drama
2009, France
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more