Similar films for Khamsa
Everybody Hates Johan Comedy
2022, Norway
7.0
Falcon Lake Drama, Romantic
2022, Canada / France
7.0
Valmont Romantic, Drama
1989, France / USA
7.0
The Last Flight Adventure, Drama
2009, France
6.0
The Audition Drama
2019, Germany / France
6.0
1915 Drama
2015, USA
5.0
The Cut Drama
2014, Germany / France / Poland / Turkey / Canada / Russia / Italy
7.0
Rage Drama
2009, Great Britain / USA
6.0
To Take a Wife Drama
2004, Israel / France
6.0
Chant des mariées, Le Drama, War
2008, France / Tunisia
6.0
Rendition Drama, Thriller
2007, USA / South Africa
7.0
The Army of Crime War, History, Drama
2009, France
6.0