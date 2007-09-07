Rendition, El sospechoso, Détention secrète, Afsløringen, Antatt skyldig, Antatt skyldig - Rendition, Detenção Secreta, Ekdosi kratoumenou, Expediente Anwar, Isolatsioonis, Izolācija, Kiadatás, Machtlos, Nestali zarobljenik, O Suspeito, Odvlecen, Pagrobti ir perduoti, Poikkeuksellinen luovutus, Rendition - Detenzione illegale, Rendition - poikkeuksellinen luovutus, Tình Báo, Transfer, Transfer de captivi, Ugrabitev, Unesený, Utlämnad, Yargısız infaz, Εκδοση κρατουμένου, Версия, Версія, Извличане, レンディション, 關鍵危機, Versiya