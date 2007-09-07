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Poster of Rendition
7.2
Kinoafisha Films Rendition
7.2

Rendition

, 2007
Rendition
USA, South Africa / Drama, Thriller / 18+
Poster of Rendition
7.2

Cast

Jake Gyllenhaal
Jake Gyllenhaal
Douglas Freeman
Reese Witherspoon
Reese Witherspoon
Isabella Fields El-Ibrahimi
Peter Sarsgaard
Peter Sarsgaard
Alan Smith
Meryl Streep
Meryl Streep
Corrine Whitman
Alan Arkin
Alan Arkin
Senator Hawkins
Bob Gunton
Bob Gunton
Omar Metwally
Omar Metwally
Anwar El-Ibrahimi
Simon Abkarian
Simon Abkarian
Said Abdel Aziz
Wendy Phillips
J.K. Simmons
J.K. Simmons
Lee Mayer
Aramis Knight
Jeremy El-Ibrahimi
Rosie Malek-Yonan
Nuru El-Ibrahimi
Director Gavin Hood
Writer Kelley Sane
Composer Paul Hepker, Mark Kilian
Cast and Crew

Film details

Country USA / South Africa
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2007
World premiere 7 September 2007
Release date
7 September 2007 Russia 16+
14 February 2008 Australia
7 September 2007 Canada
9 January 2008 France
22 November 2007 Germany
19 October 2007 Great Britain
13 December 2007 Greece
19 October 2007 Ireland
29 February 2008 Italy
7 September 2007 Kazakhstan
24 January 2008 Portugal
17 April 2008 Spain 12
7 September 2007 USA
7 September 2007 Ukraine
MPAA R
Budget $27,500,000
Worldwide Gross $27,066,382
Production Anonymous Content, Level 1 Entertainment, MID Foundation
Also known as
Rendition, El sospechoso, Détention secrète, Afsløringen, Antatt skyldig, Antatt skyldig - Rendition, Detenção Secreta, Ekdosi kratoumenou, Expediente Anwar, Isolatsioonis, Izolācija, Kiadatás, Machtlos, Nestali zarobljenik, O Suspeito, Odvlecen, Pagrobti ir perduoti, Poikkeuksellinen luovutus, Rendition - Detenzione illegale, Rendition - poikkeuksellinen luovutus, Tình Báo, Transfer, Transfer de captivi, Ugrabitev, Unesený, Utlämnad, Yargısız infaz, Εκδοση κρατουμένου, Версия, Версія, Извличане, レンディション, 關鍵危機, Versiya

Film rating

7.2
Rate 12 votes
6.8 IMDb
Listen to the
soundtrack Rendition

Quotes

Abasi Fawal We have a saying, "Beat your woman every morning. If you don't know why, she does."
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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