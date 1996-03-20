Marco Cortes

Menu
Date of Birth
20 March 1996
Age
29 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.8
Khamsa
(2008)
Filmography
6.8
Khamsa
Drama
2008, France
