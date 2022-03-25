Everybody Hates Johan
Alle hater Johan
18+
Country
Norway
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2022
World premiere
25 March 2022
Release date
|25 August 2022
|Russia
| Русский репортаж
|
|1 September 2022
|Australia
|
|M
|4 May 2023
|Czechia
|
|
|14 March 2024
|Germany
|
|
|28 April 2022
|Hungary
|
|
|25 March 2022
|Norway
|
|
|19 August 2022
|Spain
|
|
Budget
$3,000,000
Worldwide Gross
$779,221
Production
Film in Norway, Nordisk Film Production AS
Also known as
Alle hater Johan, Everybody Hates Johan, Alle hader Johan, Alle hassen Johan, Johana vsi sovražijo, Mindenki utálja Johant, Todo el mundo odia a Johan, Tothom odia en Johan, Все ненавидят Йохана