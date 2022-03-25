Menu
Russian
Poster of Everybody Hates Johan
Рейтинги
7.1 IMDb Rating: 6.8
2 posters
Everybody Hates Johan

Everybody Hates Johan

Alle hater Johan 18+
Everybody Hates Johan - trailer in russian
Country Norway
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2022
World premiere 25 March 2022
Release date
25 August 2022 Russia Русский репортаж
1 September 2022 Australia M
4 May 2023 Czechia
14 March 2024 Germany
28 April 2022 Hungary
25 March 2022 Norway
19 August 2022 Spain
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $779,221
Production Film in Norway, Nordisk Film Production AS
Also known as
Alle hater Johan, Everybody Hates Johan, Alle hader Johan, Alle hassen Johan, Johana vsi sovražijo, Mindenki utálja Johant, Todo el mundo odia a Johan, Tothom odia en Johan, Все ненавидят Йохана
Director
Hallvar Witzø
Cast
Pål Sverre Valheim Hagen
Ingrid Bolsø Berdal
Paul-Ottar Haga
John F. Brungot
Vee Vimolmal
Cast and Crew
Film rating

7.1

7.1
14 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Everybody Hates Johan - trailer in russian
Stills
