Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Name of the Rose
Poster of The Name of the Rose
Рейтинги
7.8 IMDb Rating: 7.7
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Name of the Rose

The Name of the Rose

Der Name der Rose 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

An intellectually nonconformist friar investigates a series of mysterious deaths in an isolated abbey.
Country France / Italy / Germany
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 1986
Online premiere 6 August 2004
World premiere 24 September 1986
Release date
11 December 1986 Argentina
19 March 1987 Australia
17 October 1986 Austria
18 December 1986 Belgium
25 December 1986 Brazil
24 September 1986 Canada 18A
27 March 1987 Denmark
25 December 1986 Finland
17 December 1986 France
16 October 1986 Germany
23 January 1987 Great Britain
27 August 2009 Greece
5 May 1988 Hungary
29 May 1987 Ireland
16 October 1986 Italy
11 December 1987 Japan
10 July 1987 Mexico
29 April 1987 Netherlands
26 December 1986 Norway
14 September 1988 Peru
31 December 1986 Poland
23 January 1987 Portugal
3 June 1989 South Korea
19 December 1986 Spain
25 December 1986 Sweden
23 April 1987 Turkey
24 September 1986 USA
18 June 1987 Uruguay
MPAA R
Budget 30,000,000,000 ITL
Worldwide Gross $7,153,487
Production Constantin Film, Cristaldifilm, Les Films Ariane
Also known as
The Name of the Rose, El nombre de la rosa, Der Name der Rose, Ime rože, Ime ruže, Le Nom de la rose, O Nome da Rosa, Rosens namn, Rosens navn, A rózsa neve, Án Mạng Trong Tu Viện, Bara no namae, De naam van de roos, El nom de la rosa, En nombre de la rosa, Gülün Adı, Il nome della rosa, Imię róży, Jméno růže, Meno ruže, Numele trandafirului, Roosi nimi, Rožės vardas, Ruusun nimi, The Name of the Rone, Thuyavan, To onoma tou rodou, Το όνομα του ρόδου, Име руже, Името на розата, Имя розы, Ім'я троянди, गुलाब का, 玫瑰之名, 薔薇の名前, 薔薇的記號
Director
Jean-Jacques Annaud
Jean-Jacques Annaud
Cast
Sean Connery
Sean Connery
Christian Slater
Christian Slater
Helmut Qualtinger
Cast and Crew
Similar films for The Name of the Rose
Finding Forrester 7.4
Finding Forrester (2000)
The Untouchables 8.0
The Untouchables (1987)
Sa majesté Minor 4.3
Sa majesté Minor (2007)
Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps 6.2
Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps (2007)
Brotherhood of the Wolf 7.4
Brotherhood of the Wolf (2001)
Marianna Ucrìa 6.0
Marianna Ucrìa (1997)
First Knight 6.0
First Knight (1995)
Rob Roy 6.9
Rob Roy (1995)
The Advocate 6.6
The Advocate (1993)
1492 – Conquest of Paradise 6.2
1492 – Conquest of Paradise (1992)
Robin Hood: Prince of Thieves 7.7
Robin Hood: Prince of Thieves (1991)
Cyrano de Bergerac 7.5
Cyrano de Bergerac (1990)

Film rating

7.8
Rate 16 votes
7.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
William of Baskerville But what is so alarming about laughter?
Jorge de Burgos Laughter kills fear, and without fear there can be no faith, because without fear of the Devil there is no more need of God.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more