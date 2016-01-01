Film details
Country
Great Britain / Germany
Runtime
1 hour 53 minutes
Production year
1968
Online premiere
1 January 2016
World premiere
26 September 1968
Release date
|4 December 1968
|France
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|26 September 1968
|Germany
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|16
|6 November 1968
|USA
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Budget
$1,455,000
Production
Palomar Pictures International, Kingston Film Productions Ltd., Central Cinema Company Film (CCC)
Also known as
Shalako, Edward Dmytryk's Shalako, Man nennt mich Shalako, Шалако, Šalako, Şalako, Sharako, Σάλακο, Σάλακο, ο σκληρός του Γουέστ, シャラコ, Shalako - Verloren im Apachenland