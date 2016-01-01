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Poster of Shalako
5.6
Kinoafisha Films Shalako
5.6

Shalako

, 1968
Shalako
Great Britain, Germany / Western, Drama, Action / 18+
Poster of Shalako
5.6

Synopsis

In 1880 New Mexico, a group of European hunters runs afoul of the Apache but is aided by an ex-cavalryman turned guide.

Cast

Sean Connery
Sean Connery
Shalako Carlin
Brigitte Bardot
Brigitte Bardot
Countess Irina Lazaar
Stephen Boyd
Bosky Fulton
Jack Hawkins
Sir Charles Daggett
Peter van Dijk
Baron Frederick von Hallstatt
Honor Blackman
Lady Daggett
Woody Strode
Chato
Eric Sykes
Eric Sykes
Mako
Alexander Knox
Henry Clarke
Valerie French
Elena Clarke
Director Edward Dmytryk
Writer James Griffith, Louis L'Amour, Hal Hopper, Scot Finch
Composer Robert Farnon
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / Germany
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 1968
Online premiere 1 January 2016
World premiere 26 September 1968
Release date
4 December 1968 France
26 September 1968 Germany 16
6 November 1968 USA
Budget $1,455,000
Production Palomar Pictures International, Kingston Film Productions Ltd., Central Cinema Company Film (CCC)
Also known as
Shalako, Edward Dmytryk's Shalako, Man nennt mich Shalako, Шалако, Šalako, Şalako, Sharako, Σάλακο, Σάλακο, ο σκληρός του Γουέστ, シャラコ, Shalako - Verloren im Apachenland

Film rating

5.6
Rate 13 votes
5.6 IMDb

Quotes

Countess Irina Lazaar Shalako - it's a strange name.
Moses Zebulon 'Shalako' Carlin Yeah. It means "rain-bringer." Zuni Indian.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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