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Poster of The Pink Panther Strikes Again
7.1
Kinoafisha Films The Pink Panther Strikes Again
7.1

The Pink Panther Strikes Again

, 1976
The Pink Panther Strikes Again
USA, Great Britain / Crime, Family, Comedy / 18+
Poster of The Pink Panther Strikes Again
7.1

Synopsis

Charles Dreyfus, who has finally cracked over inspector Clouseau's antics, escapes from a mental institution and launches an elaborate plan to get rid of Clouseau once and for all.

Cast

Peter Sellers
Peter Sellers
Chief Inspector Clouseau
Herbert Lom
Charles Dreyfus
Lesley-Anne Down
Lesley-Anne Down
Olga
Burt Kwouk
Cato
Colin Blakely
Drummond
Leonard Rossiter
Quinlan
André Maranne
Francois
Byron Kane
Secretary of State
Howard K. Smith
Howard K. Smith
Dick Crockett
The President
Director Blake Edwards
Writer Frank Waldman, Blake Edwards
Composer Henry Mancini
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1976
World premiere 16 September 1976
Release date
15 December 1976 Russia 6+
2 January 1977 Australia
23 February 1977 France
24 February 1977 Germany
16 September 1976 Great Britain PG
25 February 1977 Greece
17 December 1976 Ireland
12 March 1977 Japan
15 December 1976 Kazakhstan
13 July 1977 Portugal M/12
31 December 1978 South Korea
15 December 1976 USA
15 December 1976 Ukraine
MPAA PG
Budget $6,000,000
Worldwide Gross $33,833,201
Production Amjo Productions
Also known as
The Pink Panther Strikes Again, La pantera rosa ataca de nuevo, Růžový panter znovu zasahuje, Vaaleanpunainen pantteri iskee jälleen, Розовая пантера наносит ответный удар, A Nova Transa da Pantera Cor-de-Rosa, A Pantera Volta a Atacar, A Rózsaszín Párduc újra lecsap, De Pink Panther slaat weer toe, De rose panter slaat weer toe, Den lyserøde panter slår igen, Den Rosa Panteren slår til igjen, Den Rosa Pantern slår igen, Der rosarote Panther kehrt zurück, Inspector Clouseau and the Doomsday Machine, Inspector Clouseau Strikes Again, Inspector Clouseau Strikes Back, Inspektor Clouseau - Der beste Mann bei Interpol, Inspektor Clouseau, der beste Mann bei Interpol, Inspektor Kluzo u akciji, La pantera rosa sfida l'ispettore Clouseau, La Pantera Rosa torna a atacar, O Roz Panthiras xanaktypa, Pantera roz atacă din nou, Pembe Panter Coşuyor, Pembe Panter'in İntikamı, Pink Panter uzvraća udarac, Pink Panther ponovno napada, Quand la panthère rose s'emmêle, Rosa Pantern slår igen, Rosa Pantern slår till igen, Rožinė pantera puola, Różowa Pantera kontratakuje, Ružový panter opäť zasahuje, The Pink Panther Strikes Back, Ο Ροζ Πάνθηρας Ξαναχτυπά, Нападението на Розовата пантера, Рожева пантера знову завдає удару, Розовата пантера поразява отново, ピンクパンサー3, 探長的對決, 活寶, A Pantera Cor de Rosa Ataca Novamente, The Pink Panther 4 - The Pink Panther Strikes Again, 乌龙帮办行大运, Der Pink Panther schlägt erneut zu, Der rosarote Panther - Inspektor Clouseau Der beste Mann bei Interpol, Inspector Clouseau - Der beste Mann bei Interpol, Inspektor Clouseau 4 - Der beste Mann bei Interpol, La Panthère rose 4 - Quand la Panthère rose s'emmêle, ピンク・パンサー3

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020

Quotes

Clouseau Does your dog bite?
Alpenros Hotel Clerk No.
Clouseau [bowing down to pet the dog] Nice doggie.
[Dog barks and bites Clouseau in the hand]
Clouseau I thought you said your dog did not bite!
Alpenros Hotel Clerk That is not my dog.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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