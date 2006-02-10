Menu
IMDb Rating: 5.7
The Pink Panther

The Pink Panther

The Pink Panther 18+
Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2006
Online premiere 23 January 2026
World premiere 10 February 2006
Release date
16 March 2006 Russia 6+
23 February 2006 Argentina
9 March 2006 Australia
9 March 2006 Austria
16 March 2006 Belarus
1 March 2006 Belgium
17 February 2006 Brazil
23 February 2006 Chile
24 February 2006 Colombia
9 March 2006 Czechia
3 March 2006 Denmark
3 March 2006 Ecuador
15 March 2006 Egypt
24 March 2006 Estonia
10 March 2006 Finland
8 March 2006 France
9 March 2006 Germany
17 March 2006 Great Britain
2 March 2006 Greece
5 April 2006 Hong Kong
13 April 2006 Hungary
3 March 2006 Iceland
28 April 2006 India
17 March 2006 Ireland
23 February 2006 Israel
24 March 2006 Italy
13 May 2006 Japan
16 March 2006 Kazakhstan
1 March 2006 Kuwait
24 March 2006 Lithuania N-7
10 February 2006 Mexico
2 March 2006 Netherlands
10 March 2006 Norway
10 February 2006 Panama
23 February 2006 Peru
15 February 2006 Philippines
24 February 2006 Poland
16 March 2006 Portugal
3 March 2006 Romania
16 February 2006 Singapore
23 March 2006 Slovakia
13 April 2006 South Korea
24 February 2006 Spain
3 March 2006 Sweden
24 March 2006 Switzerland
2 March 2006 Thailand
24 March 2006 Turkey
10 February 2006 USA
16 March 2006 Ukraine
10 February 2006 Uruguay
12 April 2006 Venezuela
MPAA PG
Budget $80,000,000
Worldwide Gross $164,115,897
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Columbia Pictures, Robert Simonds Productions
Also known as
The Pink Panther, La pantera rosa, Розовая пантера, A Pantera Cor de Rosa, A Pantera Cor-de-Rosa, A rózsaszín párduc, Çəhrayı pantera, Den rosa panteren, Der rosarote Panther, Điệp Vụ Báo Hồng, La panthère rose, Palange Soorati, Pantera roz, Pembe panter, Pink Panther, Pushti qoplon, Roosa panter, Rosa Pantern, Rozā Pantera, Rožine pantera, Różowa Pantera, Ruzový panter, Růžový panter, The Birth of the Pink Panther, The Mask of the Pink Panther, Vaaleanpunainen pantteri, Ο Ροζ Πάνθηρας, Қызғылт пантера, Пинк Пантер, Рожева пантера, Розовата пантера, ピンクパンサー, 傻豹遇著烏Sir Sir, 新粉红豹, 粉紅豹, 粉红豹, 顽皮豹
Director
Shawn Levy
Shawn Levy
Cast
Steve Martin
Steve Martin
Kristin Chenoweth
Kristin Chenoweth
Beyonce Knowles
Beyonce Knowles
Jacqueline Lovell
Emily Mortimer
Emily Mortimer
Cast and Crew
Film rating

6.3
20 votes
5.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2894
Film Reviews

МаZZай 2 April 2015, 12:51
Фильм ужасно тупой :() Жана Рено по человечески жаль ... Не его фильм ...
Млин, совсем не осталось комедий в которых смеются над собой, обществом и… Read more…
Ганс25 2 April 2015, 12:51
Регулярно посещаю кинотеатры, стараюсь смотреть все киноновинки....
Таких глупостей и такой пустоты давно не видел..... Хотя у нас Регина… Read more…
Quotes
Inspector Jacques Clouseau A woman is like a... Is like a... artichoke. You have to do a bit work before you get to her heart.
Listen to the
soundtrack The Pink Panther
Stills
