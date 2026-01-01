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Poster of Son of the Pink Panther
3.9
Kinoafisha Films Son of the Pink Panther
3.9

Son of the Pink Panther

, 1993
Son of the Pink Panther
Italy / Comedy, Crime / 18+
Poster of Son of the Pink Panther
3.9

Cast

Roberto Benigni
Roberto Benigni
Gendarme Jacques Gambrelli
Claudia Cardinale
Claudia Cardinale
Maria Gambrelli
Shabana Azmi
Queen
Herbert Lom
Police Commisioner Charles Dreyfus
Debrah Farentino
Debrah Farentino
Princess Yasmin
Jennifer Edwards
Yussa
Robert Davi
Robert Davi
Hans Zarba
Mark Schneider
Arnon
Mike Starr
Hanif
Kenny Spalding
Garth
Director Blake Edwards
Writer Maurice Richlin, Blake Edwards, Madeline Sunshine, Steven Sunshine
Composer Henry Mancini
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1993
World premiere 27 August 1993
Release date
24 March 1994 Czechia U
22 December 1993 France
17 February 1994 Germany
16 December 1993 Greece
1 March 1995 Portugal M/6
27 August 1993 USA
MPAA PG
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $2,438,031
Production Filmauro, International Traders, United Artists
Also known as
Son of the Pink Panther, El hijo de la pantera rosa, Le fils de la panthère rose, O Filho da Pantera Cor-de-Rosa, A rózsaszín párduc fia, Blake Edwards' Son of the Pink Panther, Den lyserøde panters søn, Der Sohn des rosaroten Panthers, El fill de la Pantera Rosa, Fiul Panterei Roz, Il figlio della pantera rosa, O gios tou Roz Panthira, Rosa Panterns son, Sin Pink Pantera, Sin Pink Panthera, Syn Różowej Pantery, Syn Růžového Pantera, Vaaleanpunaisen pantterin poika, Ο γιος του Ροζ Πάνθηρα, Син Рожевої пантери, Синът на Розовата пантера, Сын Розовой пантеры, ピンク・パンサーの息子, 顽皮警察

Film rating

3.9
Rate 10 votes
3.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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