Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Revenge of the Pink Panther
6.6
Kinoafisha Films Revenge of the Pink Panther
6.6

Revenge of the Pink Panther

, 1978
Revenge of the Pink Panther
Great Britain, USA / Comedy, Crime, Mystery / 18+
Poster of Revenge of the Pink Panther
6.6

Cast

Peter Sellers
Peter Sellers
Chief Insp. Jacques Clouseau
Burt Kwouk
Cato Fong
Dyan Cannon
Simone Legree
Herbert Lom
Chief Insp. Charles Dreyfus
Robert Webber
Robert Webber
Philippe Douvier
Tony Beckley
Guy Algo
Robert Loggia
Robert Loggia
Al Marchione
Paul Stewart
Julio Scallini
André Maranne
Sgt. François Chevalier
Graham Stark
Dr. Auguste Balls
Director Blake Edwards
Writer Frank Waldman, Ron Clark, Blake Edwards
Composer Henry Mancini
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1978
World premiere 8 January 1978
Release date
8 January 1978 Australia
6 December 1978 France
21 December 1978 Germany
13 July 1978 Great Britain PG
19 December 1978 Greece
14 July 1978 Ireland 15
16 December 1978 Japan
8 January 1978 Netherlands 14
1 January 1980 Poland 12
18 December 1978 Portugal M/12
19 July 1978 USA
MPAA PG
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $49,579,269
Production Jewel Productions, Sellers-Edwards productions, Pimlico Films
Also known as
Revenge of the Pink Panther, La venganza de la pantera rosa, A Vingança da Pantera Cor-de-Rosa, Inspektor Clouseau - Der irre Flic mit dem heißen Blick, Месть Розовой пантеры, A Rózsaszín Párduc bosszúja, Blake Edwards' Revenge of the Pink Panther, Curse of the Pink Panther, Den lyserøde panter ta'r hævn, Den rosa panteren tar hevn, I ekdikisi tou roz panthira, La malédiction de la panthère rose, La vendetta della pantera rosa, La venjança de la Pantera Rosa, Osveta Pink Pantera, Osveta Pink Panthera, Pembe Panter'in intikamı, Pomsta Ružového pantera, Pomsta Růžového pantera, Razbunarea Panterei Roz, Rosa Panterns hämnd, Vaaleanpunaisen pantterin kosto, Zemsta Różowej Pantery, Η εκδίκηση του Ροζ Πάνθηρα, Отмъщението на Розовата пантера, Помста Рожевої пантери, ピンク・パンサー4, 天才活寶, 頑皮豹之黑幫剋星, 黑幫剋星, La Panthère rose 5 - La malédiction de la panthère rose, Inspector Clouseau - Der irre Flic mit dem heißen Blick, La Pantera Rosa - La Vendetta Della Pantera Rosa, 乌龙帮办逢凶化吉, Der rosarote Panther - Inspektor Clouseau Der irre Flic mit dem heißen Blick, Inspektor Clouseau 5 - Der irre Flic mit dem heissen Blick, The Pink Panther 5 - Revenge of the Pink Panther

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Chief Insp. Jacques Clouseau Now, this time *I'm* going to stand on *your* shoulders!
Cato What good will that do?
Chief Insp. Jacques Clouseau Because I'm taller than you are, you fool!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Revenge of the Pink Panther

Son of the Pink Panther
Son of the Pink Panther Comedy, Crime
1993, Italy
3.0
The Pink Panther
The Pink Panther Comedy, Crime, Romantic
1963, USA
7.0
The Pink Panther Strikes Again
The Pink Panther Strikes Again Crime, Family, Comedy
1976, USA / Great Britain
7.0
The Man Who Loved Women
The Man Who Loved Women Comedy
1983, USA
5.0
The Pink Panther 2
The Pink Panther 2 Comedy, Mystery
2009, USA
6.0
The Pink Panther
The Pink Panther Drama, Adventure, Comedy
2006, USA
6.0
The Party
The Party Comedy
1968, USA
7.0
Inspector Clouseau
Inspector Clouseau Comedy, Crime, Detective
1968, Great Britain / USA
4.0
A Shot in the Dark
A Shot in the Dark Comedy, Detective
1964, Great Britain / USA
7.0
Murder by Death
Murder by Death Comedy, Crime, Mystery
1976, USA
7.0
Sunset
Sunset Action, Western, Thriller, Comedy, Crime
1988, USA
5.0
Switch
Switch Comedy, Fairy Tale
1991, USA
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more