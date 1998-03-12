Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Primary Colors
Poster of Primary Colors
Рейтинги
6.6 IMDb Rating: 6.7
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Primary Colors

Primary Colors

Primary Colors 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A man joins the political campaign of a smooth-operator candidate for president of the USA.
Country Germany / USA / France / Japan / Great Britain
Runtime 2 hours 23 minutes
Production year 1998
Online premiere 25 February 2036
World premiere 12 March 1998
Release date
20 March 1998 Russia 16+
15 April 1998 France TP
3 September 1998 Germany
15 December 1998 Greece
30 October 1998 Italy
20 March 1998 Kazakhstan
2 November 2001 Romania
23 October 1999 South Korea 12
20 March 1998 USA
20 March 1998 Ukraine
MPAA R
Budget $65,000,000
Worldwide Gross $52,090,187
Production Universal Pictures, Mutual Film Company, Award Entertainment
Also known as
Primary Colors, El escándalo, Mit aller Macht, A nemzet színe-java, Barvy moci, Barwy kampanii, Colores primarios, Couleurs primaires, Escándalo, Escândalos do Candidato, Farby moci, I colori della vittoria, Kirli yarış, Màu sắc chính trị, Oles oi gynaikes tou proedrou, Päävärit, Pagrindinės spalvos, Perfect Couple, Præsidentkandidaten, Prave barve, Predsjedničke boje, Presidentkandidaten, Secretos del poder, Segredos do Poder, Spelet regler, Spelets regler, Tzev'a Ha-Shilton, Όλες οι γυναίκες του προέδρου, Основни бои, Основні кольори, Основные цвета, Председничке боје/Predsedničke boje, Предсједничке боје/Predsjedničke boje, Първични цветове, パーフェクト・カップル, 風起雲湧
Director
Mike Nichols
Mike Nichols
Cast
John Travolta
John Travolta
Emma Thompson
Emma Thompson
Billy Bob Thornton
Billy Bob Thornton
Kathy Bates
Kathy Bates
Cast and Crew
Similar films for Primary Colors
The Ides of March 7.6
The Ides of March (2011)
What Planet Are You From? 5.6
What Planet Are You From? (2000)
Working Girl 6.8
Working Girl (1988)
A Civil Action 6.9
A Civil Action (1998)
Silkwood 7.1
Silkwood (1983)
The Forger 5.8
The Forger (2014)
Domestic Disturbance 6.3
Domestic Disturbance (2001)
Lucky Numbers 5.2
Lucky Numbers (2000)
The General's Daughter 6.6
The General's Daughter (1999)
Bulworth 6.8
Bulworth (1998)
Phenomenon 6.8
Phenomenon (1996)
Michael 6.7
Michael (1996)

Film rating

6.6
Rate 12 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
[with a gun in her enemy's crotch]
Libby Holden I am a gay lesbian woman! I do not mythologize the male sexual organ!
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more