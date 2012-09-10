Country
Canada
Runtime
1 hour 42 minutes
Production year
2012
World premiere
10 September 2012
Release date
|6 June 2013
|Australia
|
|
|10 September 2012
|Canada
|
|
|26 June 2013
|Netherlands
|
|
|9 January 2015
|Spain
|
|
|12 July 2013
|USA
|
|
MPAA
PG-13
Worldwide Gross
$1,552,730
Production
Mulmur Feed Co. Production, Mulmur Feed Company
Also known as
Still Mine, Siempre estaré contigo, Điều Còn Mãi, Für immer dein, Jusqu'au bout, Quédate conmigo, Resta con me, Siempre estaré a tu lado, Still, Всё ещё мой