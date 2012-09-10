Menu
Poster of Still Mine
7.4 IMDb Rating: 7.4
2 posters
Kinoafisha Films Still Mine

Still Mine

Still 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

An elderly couple fight against local authorities in rural New Brunswick to build their final home.
Still Mine - trailer
Still Mine  trailer
Country Canada
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2012
World premiere 10 September 2012
Release date
6 June 2013 Australia
10 September 2012 Canada
26 June 2013 Netherlands
9 January 2015 Spain
12 July 2013 USA
MPAA PG-13
Worldwide Gross $1,552,730
Production Mulmur Feed Co. Production, Mulmur Feed Company
Also known as
Still Mine, Siempre estaré contigo, Điều Còn Mãi, Für immer dein, Jusqu'au bout, Quédate conmigo, Resta con me, Siempre estaré a tu lado, Still, Всё ещё мой
Director
Michael McGowan
Cast
James Cromwell
Geneviève Bujold
Campbell Scott
Julie Stewart
Rick Roberts
Film rating

7.4
Rate 15 votes
7.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Still Mine - trailer
Still Mine Trailer
Stills
